照顧者別苦吞！衛福部、家總推長照5守則　找到替手還有訴苦專線

▲減輕照顧者壓力，衛福部與家總提出「長照平安五守則」，由左至右為家總秘書長陳景寧、家庭照顧者古大哥、長照司長祝健芳、家總理事長陳維萍、家庭照顧者李姐。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

隨著台灣進入高齡化社會，長照需求大增，各地也不時傳出照顧者因身心俱疲導致崩潰或引發不幸憾事。衛生福利部長照司與家庭照顧者關懷總會今（21）日舉辦記者會，鼓勵家庭照顧者掌握「長照平安五守則」，例如長照專線幫忙找資源、關懷專線可以訴苦，善用長照2.0資源來減輕壓力，不要一人苦撐，找到替手也學習放手，讓照顧者找回自己人生。

根據衛福部統計，主要家庭照顧者每天平均照顧11個小時，近半數沒有照顧替手，五分之一自覺健康狀況不佳。中華民國家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍指出，家庭照顧者除了身體過度勞累，也會擔心被照顧者沒人照顧、看不到照顧盡頭等，產生焦慮或絕望感，除了善用政府資源安排替手、喘息，也要多走出來轉換空間、轉換心情，練習做好交接計畫、放手，找回喜好與自己的人生，才不致走向失衡與崩潰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家庭照顧者李姐（右）分享自己從一打五到善用照顧資源經驗。（圖／記者洪巧藍攝）

曾經是學校校長的李姐，最初為了照顧心臟開刀的公公，難以兼顧校務而毅然退休，接著婆婆、自己父母還有智能障礙弟弟陸續需要照顧，讓她陷入「一打五」的窘境，她坦言最初的幾年壓力很大，不敢出國，每天都準備接臨時緊急電話，後來轉念發現並不是「非她不行」，只要改變，留出空間，家人就會走進來。

現在的李姐也是善用資源的佼佼者，她母親去年染疫重症緊接著中風，她透過在志工課程學到的知識，主動向醫院求助急性後期照護，返家後也善用長照2.0「復能照護」服務，讓無法下樓的媽媽能推著菜籃車去菜市場。她的年邁雙親終於在今年善終，李姐感謝許多貴人相助，她說，「許多事情是一念之間，照顧者必須放過自己，總有一天照顧會結束，但我們的人生還要繼續」。

長期照顧司司長祝健芳表示，長照2.0從照顧管理專員、A個管、B服務提供單位、C據點、家照據點、失智據點所建構的支持網絡，就像「照顧救生圈」，即使有突發狀況導致經濟困難須急難救助等問題，政府也有社安網等其他資源，希望照顧者勇於求助。衛生福利部提供5招小技巧，希望家庭照顧者們常常回顧：

1. 備好「照顧救生圈」，找神隊友幫忙：家庭照顧者有照顧上的疑問或是不知如何尋找資源，只要一通電話，撥打「1966長照專線」神隊友立即出動。

2. 找到照顧替手：鼓勵家庭妥善運用政府長照資源，同時推動家庭內照顧溝通與協議，找到照顧替手，做好照顧安排與時間管理，成為聰明照顧者。

3. 有人聽你訴苦：專為家庭照顧者設置的「家庭照顧者關懷專線0800–507272」(台語：有您真好真好)，提供線上會談服務與協助，聆聽您照顧上的大小事。

4. 每天至少15分鐘留給自己，做喜歡的事：每天留給自己15分鐘的時間與空間，不論是運動、聆聽音樂、冥想、書寫、散步等，傾聽自己的聲音，找回簡單的平靜與快樂。

5. 訂定安心交接計畫：家庭照顧者總是擔心被照顧者沒人照顧，鼓勵善用政府資源安排替手，練習做好照顧交接計畫、學習放手，找回自己的人生。

▲衛福部長照司司長祝健芳。（圖／記者洪巧藍攝）



祝健芳指出，有長照需求的民眾只要撥打「1966長照專線」，一通電話服務到家，提供「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「交通接送」、「喘息服務」等長照四包錢「點餐式服務」，政府每月最高補助三萬六千元服務額度，民眾每月只要負擔約一千元至六千元自負額，由個案管理人員協助擬定照顧計畫，就能使用居家服務、日間照顧或復能、營養、護理等專業服務。

台灣是亞洲第一個立法提供「家庭照顧者支持性服務」的國家，設置「0800-50-7272家庭照顧者關懷專線」及全國121處家庭照顧者支持服務據點，提供照顧技巧指導、心理協談、支持團體等服務。