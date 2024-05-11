勞動部朴子中心ESG600人求職　薪資最高上看65K

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署技正楊慶元與多位貴賓特地至徵才現場，為求職民眾加油打氣 。（圖／ 勞動部朴子中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心5月11日在棒棒積木飯店-賀采宴會廳舉辦「綠產傳承共創嘉薪」徵才活動，邀集ESG永續發展21家優質廠商，釋出逾700個工作機會，其中有不少高薪職缺，如金湖實業開出最高65K要找業務主管、大瓏企業也祭出薪資34K至60K要找多名工程師，其中逾8成職缺免相關經驗，活動開始就吸引許多民眾到場求職，預估參與人數有600人。

▲薪資最高上看65K 勞動部朴子中心ESG永續徵才吸引600人來求職 。（圖／ 勞動部朴子中心提供）

雲嘉南分署技正楊慶元表示，本次徵才為響應臺灣2050年淨零轉型，特別邀請嘉義21家具指標性ESG亮點產業廠商參加，釋出超過700個職缺，且為落實節能減碳目標，創新採用數位履歷減少紙張浪費，並因應接續畢業旺季到來，協助應屆畢業青年找工作，本次徵才其中有近600個工作機會免相關經驗就能應徵，還有超過250個職缺薪水3萬元起跳，歡迎青年學子們返嘉就業。

▲朴子就業中心「綠產傳承 共創嘉薪」徵才活動，活動開始就吸引許多民眾到場求職，預估參與人數有600人 。（圖／ 勞動部朴子中心提供）

這場徵才包括大瓏企業、中一食品、大成長城、勤誠興業、國田興業、微笑單車、禎祥食品、昭惠實業、金湖實業、麥當勞、萊爾富超商、美廉社、向禾漁樂、統一超商等21家廠商知名企業參與，其中有140個職缺月薪可達4萬以上、大瓏企業也祭出月薪最高60K要找設備專案工程師、PQC產品品質管制工程師及工務工程師等15個職缺，鼓勵待業民眾踴躍到徵才廠商參與面試，爭取錄取機會。

▲ 本次徵才為響應臺灣2050年淨零轉型，落實節能減碳目標，創新採用數位履歷減少紙張浪費，並於現場提供電子職缺名冊供民眾參閱。（圖／ 勞動部朴子中心提供）

現場除徵才外，為讓民眾掌握台灣積體電路將至嘉義設廠的就業新機，活動當天還規劃「半導體產業發展及趨勢講座」，民眾紛紛豎起大拇指表示獲益良多，更加熟悉半導體產業趨勢及未來供應鏈的人力需求；此外，活動現場還設置職涯諮詢、履歷門診服務、多元單位展售、DIY免費活動、視障按摩體驗、職訓成果推廣及展示等提供民眾更多元的服務，且適逢母親節，朴子就業中心為鼓勵更多待業婦女重返職場，特別準備了小禮物贈送求職民眾，活動現場相當熱鬧。

楊慶元還說，接下來是鳳凰花開的畢業季節，勞動部為幫助青年銜接職場，整合教育部等11個部會資源推出「投資青年就業方案2.0」，包含職訓課程、就業津貼、創業補助及僱用獎助等多項措施，詳情歡迎上台灣就業通青年專區(https://event.taiwanjobs.gov.tw/youth_jobs)查詢，或至轄內各就業中心或服務台洽詢。