特奧金牌選手范晉嘉巡迴生命教育講座　和順國小登場

▲由金車文教基金會主辦、俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會協辦的「愛泳不止息 生命教育台南巡迴講座」，邀請特殊奧運游泳選手也是唐氏症患者的范晉嘉先生到校演講，分享他的成長故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由金車文教基金會主辦、俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會協辦的「愛泳不止息 生命教育台南巡迴講座」，邀請特殊奧運游泳選手也是唐氏症患者的范晉嘉先生到校演講，分享他的成長故事，以生命影響生命鼓勵學童努力不懈，不放棄學習，勇於面對生命的挑戰。

5月13日在台南市安南區和順國小進行2024年度台南巡迴的首場分享，和順國小校長陳良圖致詞時特別鼓勵在場學生，向晉嘉老師學習永不放棄自己、永不放棄生命的精神，並感謝范晉嘉先生、范媽媽及主協辦單位提供機會讓學生學習。

特殊奧運金牌得主范晉嘉以「愛泳不止息」為題，分享如何在家人支持下克服困難，成為台灣之光，希望藉此鼓勵更多人珍惜生命，進而要求自己每天都要進步。范晉嘉面對挫折展現的堅強和勇敢，成為學生的學習榜樣，他與范媽媽-黃桂瑛女士自2007年起以巡迴全省學校分享，持續不間斷，時至2024年實體講座己突破800場次，期待持續用生命感動生命、用生命帶動更多生命的熱情。

生命泳士范晉嘉，因第21對染色體突變，生為唐氏症，出生就有許多先天疾病纏身。9歲開始學游泳，也因唐氏症的限制，在游泳訓練上需承擔諸多風險，范晉嘉的母親決心讓他以運動來改善健康等問題。因范晉嘉的努力不懈，十二歲時，就在特殊奧林匹克運動會，為中華隊拿下第一面游泳金牌；20年後，他又在2011年世界夏季特殊奧林匹克運動，首次登場的獨木舟項目，在強國好手林立中，再次為中華台北拿下金牌，且是獨木舟項目唯一獲得2面金牌的選手。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，晉嘉努力不懈的奮鬥故事，是個非常好的生命教育題材，希望藉由生命勇士的人生故事，讓年輕學子從小就可以瞭解永不放棄及勤能補拙的真實典範，希望孩子在未來的人生當中，如遇挫折能藉由生命講師的故事獲得面對失敗的勇氣及重新出發的力量。也盼望孩子擁有同理心能幫助身障者及對身心障礙人士有所認識及瞭解。

「愛泳不止息 生命教育台南巡迴講座」5月13日至5月15日在台南市安南區和順國小、台南市七股區光復生態實驗小學、台南市將軍區將軍國小及台南市六甲區六甲國小舉行，共計有500位師生參與，范晉嘉持續用自已的生命故事鼓勵學生及家庭。金車文教基金會表示，113年度已開放全台學校免費申請生命教育講座，提供線上及實體兩種方式，詳情請至官網查詢(http://kingcar.org.tw/)。