以色列擴大攻擊！　戰車部隊重回加薩北部「掃蕩」哈瑪斯

▲加薩走廊北部賈巴利亞(Jabalia)居民倉皇逃離。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

以色列軍隊13日在地空部隊的火力掩護下,深入加薩走廊北部的賈巴利亞,砲火直接落在難民營的中心,造成多人死傷;此外,以色列國軍也穿越了南部拉法市郊區的主要高速公路。

根據《半島電視台》報導,以色列的部隊和坦克13日再次進入加薩北部,重新對賈巴利亞(Jabalia)發動砲擊。以色列稱返回北部地區是戰爭「掃蕩」(mop-up)行動的一部分;但哈瑪斯武裝分子指出,需要「返回」代表以色列的軍事目標是無法實現的。

哈瑪斯旗下的武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)表示,他們的武裝人員在賈巴利亞東部和拉法(Rafah)東部和以軍爆發激烈槍戰,並在13日用迫擊砲襲擊了在賈巴利亞難民營內的一群以色列士兵。

以色列軍隊13日重新進入賈巴利亞後,戰車的砲火直接落在難民營的中心,並且空襲也導致許多房屋被摧毀。根據當地居民以及醫護人員的描述,賈巴利亞的難民營在夜間遭受了一連串的空襲,導致多人死傷。

賈巴利亞居民背著一袋袋財物,沿著佈滿瓦礫的街道逃離家園,一名女子表示,「我們不知道該去哪裡,我們從一個地方流離失所到另一個地方,我們在街上逃跑,我親眼看到了坦克和推土機。」

“Enough of what's happening to us”



A video on social media shows a Palestinian woman collapsing in tears as she expresses her exhaustion from constantly moving from one place to another every day while fleeing from Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip. pic.twitter.com/Lm8VoN8D4C