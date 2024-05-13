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台中人最懂！麻薏展登場無極限　傳遞媽媽的味道

▲台中人最懂！麻薏展登場無極限，傳遞媽媽的味道。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中人最懂！麻薏展即日起登場，包括麻薏爆米花、芝麻糕等，傳遞媽媽的味道。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

炎炎夏日到來，歷史建築第四市場即日起至6月3日舉辦「傳遞台中媽媽的味道：麻薏展」，並推出以麻薏為主題的體驗課程，帶領民眾認識臺中在地清涼消暑的季節特產！第四市場今（13）日也舉行宣傳記者會，邀請美食愛好者到現場共襄盛舉，這次特展以推廣麻薏文化為核心，同時喚起母親手中料理的溫馨記憶與味道傳承。

▲台中人最懂！麻薏展登場無極限，傳遞媽媽的味道。（圖／記者游瓊華攝）

▲麻薏的滋味，台中人最懂！（圖／記者游瓊華攝）

台中市勞工局表示，麻薏是台中獨有的家庭料理，只有在夏季，才有機會品嘗其特殊的甘苦味，鼓勵年輕一代朋友，共同學習與傳承這份珍貴的美食文化。活動亮點包含製作蔴薏湯這項經典台中餐桌美食，活動期間每周末舉辦體驗課程，有蔴薏豆花、蔴薏芝麻糕、麻薏藍晒卡片等好吃又好玩的活動，共同推廣特有的傳統飲食與文化，延續保存臺中的在地特產，歡迎大小朋友攜家帶眷來認識麻薏、DIY麻薏產品。

▲台中人最懂！麻薏展登場無極限，傳遞媽媽的味道。（圖／記者游瓊華攝）

▲第四市場經過活化後，成為台中東區文化體驗與在地觀光休憩之場域。（圖／記者游瓊華攝）

第四市場坐落台中東區逾90年，串連周邊居民季節食材及生活物質所需，亦成為在地家庭的消費場域。後因年久失修，經歷重生再造，除了太子樓外觀，室內保有原本的市場招牌、磁磚水泥檯面等市場元素，並結合民間資源持續辦理在地文化策展、插漫畫主題活動以及青年創業與市集舉辦，持續為第四市場注入活力與創意，並成為台中東區文化體驗與在地觀光休憩之場域。

台中市勞工局表示，這次策展不僅提供味蕾的饗宴，同時促進在地文化與食農教育的交流，活動期間將週週抽出十包麻薏爆米花，分享給喜愛麻薏的民眾。

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