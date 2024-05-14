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北捷攜手日本伊豆箱根鐵道株式會社　締結友好協定盼推展兩地觀光

▲▼北捷攜手日本伊豆箱根鐵道

▲臺北捷運與日本伊豆箱根鐵道締結友好。（圖／臺北捷運公司提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

為拓展國際旅客，臺北捷運公司與日本伊豆箱根鐵道株式會社13日下午於日本簽訂日文版友好協定締結書，兩家企業所營運的新北投站與修善寺站，也同步締結為姐妹站，期盼能攜手促進兩地觀光旅遊。締結儀式由臺北捷運公司副總經理詹文滔及伊豆箱根鐵道株式會社社長伍堂文康代表簽署，另外包括臺北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲也一同與會參與。

代表臺北捷運的副總經理詹文滔表示，「特別感謝橫濱分處處長張淑玲的引薦與長期協助；日本是國人海外旅遊的首選，靜岡縣更與臺北捷運有著深厚情誼，臺北捷運與伊豆箱根鐵道友好締結開啟新的里程碑；『新北投站』與『修善寺站』都是臺日兩地知名溫泉車站，藉由姊妹站的關係，串連兩地特有的溫泉文化與觀光資源，彼此合作推廣觀光旅遊。」

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▲▼北捷攜手日本伊豆箱根鐵道

▲伊豆箱根鐵道設計一列前往新北投的特別列車。

伊豆箱根鐵道株式會社社長伍堂文康致詞時提到，「感謝臺北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲，開啟雙方交流，非常高興能與臺北捷運及新北投站締結為姐妹站。這項友好協定的目的，不僅是為了深化日本與臺灣公共運輸業者間的合作，也進一步擴大兩地之間的交流，實現共同發展，推動文化和地區旅遊的發展。新北投站和修善寺站都是通往著名溫泉的門戶，透過姊妹站的協議，進一步促進文化和當地觀光的發展。並藉此機會，期盼與沿線路線的市政府、伊豆半島的公共運輸業者伊豆急行、東海自動車株式會社兩家公司合作，加深與臺灣的交流。」

締結友好儀式於修善寺站舉行，雙方除交換簽署締結書及紀念品外，伊豆箱根鐵道特別舉行發車儀式，臺北捷運副總經理詹文滔也換裝穿著站長制服，與修善寺站站長，一起在月臺上宣布列車啟航，展現臺日攜手推展觀光的決心。列車車頭上懸掛著象徵締結姐妹站的標誌，車頭及車廂內，也貼上新北投站與修善寺站的列車照片，後續也將陸續推出優惠方案、互相宣傳。

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