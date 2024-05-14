高雄撲車怪客！隨機爬上引擎蓋「坐擋風玻璃溜下來」　嚇壞駕駛

記者許宥孺／高雄報導

碰瓷？高雄一名男子今(14日)突衝進小港沿海路，在過往車輛中閒逛，並隨機趴上車輛引擎蓋，有駕駛目睹狀況，嚇地緊急倒退嚕，沒想到這名怪男竟又朝車子一路奔跑過來，並成功跳上車，坐在擋風玻璃前，最後像是溜滑梯般，順勢咻地溜下車，並找尋下一部車輛下手。

▲高雄怪客隨機爬上汽車引擎蓋，嚇壞一票用路人。（圖／翻攝自爆料公社）

「瘋子半路隨機跳上車」有民眾在爆料公社發文表示，高雄沿海路往小港方向，一名男子隨機跳上來往車輛的引擎蓋。根據行車紀錄器畫面中可見，發生時間是今日上午7點35分，當時民眾駕駛的車輛行駛在內側車道，而中間、外側車道分別有2部車輛靜止並打閃光燈，突有一名身穿紫色衣服、花褲子的男子衝進車道，把駕駛嚇壞緊急踩剎車。

▲▼高雄撲車怪客爬上車輛引擎蓋。（圖／翻攝自爆料公社）

沒想到，該名男子竟筆直走向車前，順勢地跨起左腳爬上車子引擎蓋，駕駛當下傻眼，趕緊倒退嚕車。而該名男子又朝車子狂奔而來，駕駛疑似退到無法再退，讓男子有機會再次跳上引擎蓋，並翻身坐在擋風玻璃上至少10秒，接著又如同坐溜滑梯般，咻地溜下車，疑似要找尋另一部車下手。

▲警方找到撲車怪客，將他護送就醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

轄區小港分局表示，今日7時45分獲報，沿海三路往小港方向道路上，有一名男子年約25歲疑因心情不好，隨機爬上道路等待紅燈或行駛中的汽車。警方到達現場時，該名男子站於路邊喃喃自語，盤查時無法答覆警方詢問，為避免影響其他人車安全，警方先行將男子勸離該路口並護送就醫，並查明身分通知家屬前往照顧。