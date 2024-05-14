　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄撲車怪客！隨機爬上引擎蓋「坐擋風玻璃溜下來」　嚇壞駕駛

記者許宥孺／高雄報導

碰瓷？高雄一名男子今(14日)突衝進小港沿海路，在過往車輛中閒逛，並隨機趴上車輛引擎蓋，有駕駛目睹狀況，嚇地緊急倒退嚕，沒想到這名怪男竟又朝車子一路奔跑過來，並成功跳上車，坐在擋風玻璃前，最後像是溜滑梯般，順勢咻地溜下車，並找尋下一部車輛下手。

▲高雄撲車怪客。（圖／翻攝自爆料公社）

▲高雄怪客隨機爬上汽車引擎蓋，嚇壞一票用路人。（圖／翻攝自爆料公社）

「瘋子半路隨機跳上車」有民眾在爆料公社發文表示，高雄沿海路往小港方向，一名男子隨機跳上來往車輛的引擎蓋。根據行車紀錄器畫面中可見，發生時間是今日上午7點35分，當時民眾駕駛的車輛行駛在內側車道，而中間、外側車道分別有2部車輛靜止並打閃光燈，突有一名身穿紫色衣服、花褲子的男子衝進車道，把駕駛嚇壞緊急踩剎車。

▲高雄撲車怪客。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼高雄撲車怪客爬上車輛引擎蓋。（圖／翻攝自爆料公社）

▲高雄撲車怪客。（圖／翻攝自爆料公社）

沒想到，該名男子竟筆直走向車前，順勢地跨起左腳爬上車子引擎蓋，駕駛當下傻眼，趕緊倒退嚕車。而該名男子又朝車子狂奔而來，駕駛疑似退到無法再退，讓男子有機會再次跳上引擎蓋，並翻身坐在擋風玻璃上至少10秒，接著又如同坐溜滑梯般，咻地溜下車，疑似要找尋另一部車下手。

▲高雄撲車怪客。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方找到撲車怪客，將他護送就醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

轄區小港分局表示，今日7時45分獲報，沿海三路往小港方向道路上，有一名男子年約25歲疑因心情不好，隨機爬上道路等待紅燈或行駛中的汽車。警方到達現場時，該名男子站於路邊喃喃自語，盤查時無法答覆警方詢問，為避免影響其他人車安全，警方先行將男子勸離該路口並護送就醫，並查明身分通知家屬前往照顧。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

快訊／輔大前機車追撞小客車　女騎士倒地被公車輾爆頭送醫

剛過母親節…單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事：她很愛小孩

台東晚間嚴重車禍！轎車自撞「飛進排水溝」　1男1女無呼吸心跳

台南20多歲女開瑪莎拉蒂撞工人　直衝工地一輪卡進坑內

17歲少年洗三溫暖被脫褲硬上　60歲按摩女奪他「第一次」

空拍畫面曝光！花蓮「大清水明隧道」大火　出動黑鷹直升機灌救

外役監逃犯「脫逃動機」曝光　人到台南又買票藏回台中

快訊／台南市安南區安中路五段移工宿舍傳火警　消防人員出水搶救

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

快訊／輔大前機車追撞小客車　女騎士倒地被公車輾爆頭送醫

剛過母親節…單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事：她很愛小孩

台東晚間嚴重車禍！轎車自撞「飛進排水溝」　1男1女無呼吸心跳

台南20多歲女開瑪莎拉蒂撞工人　直衝工地一輪卡進坑內

17歲少年洗三溫暖被脫褲硬上　60歲按摩女奪他「第一次」

空拍畫面曝光！花蓮「大清水明隧道」大火　出動黑鷹直升機灌救

外役監逃犯「脫逃動機」曝光　人到台南又買票藏回台中

快訊／台南市安南區安中路五段移工宿舍傳火警　消防人員出水搶救

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

加油站女員工洗車　遭暴衝BMW頂飛困車底

2寶媽殺兒女靠閨蜜發現　再訪見2屍

台東轎車自撞飛進排水溝！2人無呼吸心跳

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

小弟犯錯大哥動私刑畫面曝　球棒打屁屁60下

Toyz5／16上午地檢署報到入獄

17歲少年洗三溫暖　竟遭按摩女硬上

弟弟輕生害租屋處變凶宅！房東告姊姊求償

更多熱門

相關新聞

即／高雄林園分局港埔所遭搜索！

即／高雄林園分局港埔所遭搜索！

警界再傳風紀案！高雄林園分局港埔派出所今(14日)上午遭搜索，檢方以及林園分局督察人員一同前往派出所搜索，據了解，今年1月，林園分局一名29歲陳姓員警，疑似擔任詐團軍師遭免職，專案人員深入追查相關網路博弈案件後，今天發動搜索，至於警員是否涉案，以及涉案程度，專案人員尚未說明。

喝完整瓶米酒騎鐵馬上路　挑戰「瑞典坦克」完敗

喝完整瓶米酒騎鐵馬上路　挑戰「瑞典坦克」完敗

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

關鍵字：

高雄小港分局撲車引擎蓋影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

本本騙「跟蹦闆上摩鐵被拍」！孫生嚇傻信了

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面