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「壯圍生活節」砸千萬振興宜蘭觀光　6／2音樂會「持修」現身開唱

▲▼「2024壯圍生活節」邀請3組國內外藝術家駐地創作。（圖／觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

▲「2024壯圍生活節」邀請3組國內外藝術家駐地創作。歷年藝術創作作品（圖／觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

記者蔡亞樺／台北報導

0403強震衝擊宜蘭觀光，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府及壯圍鄉公所斥資1500萬元，擴大舉辦今年壯圍生活節，4場音樂會將於6月持續到8月，知名歌手「持修」將現身演出，並邀請3組國內外藝術家駐創作以及自行車活動，感受在地景色，吸引旅客來宜蘭輕旅行。

觀光署東北角管理處今（14日）上午舉辦全國記者會，處長游麗玉說，壯圍生活節2019年開辦至今第6年，今年以「我願是你的風景」為主題，邀請3組藝術家融合地景、人文元素營造環境氛圍，串聯宜蘭與壯圍的藝文工作室、農事體驗、自行車輕旅行遊程等系列活動，讓遊客深度遊歷體驗在地魅力。

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▲▼觀光署東北角管理處舉辦2024壯圍生活節全國記者會，預告將有4場音樂會、自行車活動及藝術家駐地創作等內容。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲觀光署東北角管理處舉辦2024壯圍生活節全國記者會，預告將有4場音樂會、自行車活動及藝術家駐地創作等內容。（圖／記者蔡亞樺攝）

游麗玉表示，4場次「丘．海嗨音樂會」從6月持續至8月，首場於6月2日在壯圍沙丘生態園區旁沙灘舉辦「迎曦拾光．朝日音樂會」，由在地宜蘭噶瑪蘭發展協會、知名歌手持修及老王樂隊表演，一同迎接龜山朝日美景，活動提供各式早餐與野餐組合（採網路預約），讓遊客欣賞完日出後，享用特色的晨間美食。

7月6日至7日舉辦「凝視山海交會、龜山島如詩」，以及8月3日至4日「沙丘共舞、我願是你的風景」等2場音樂會，將邀請芒果醬、十鼓擊樂團、Skaraok、生祥樂隊、SoulFa靈魂沙發、The Tic Tic等知名團隊表演，現場還有創藝市集展售，另有宜蘭在地或花東藝術家帶來現場結合農事體驗與野餐的付費手作DIY。

▲▼藝術家達耐.達立夫作品放FUN放輕鬆。（圖／觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

▲藝術家達耐.達立夫作品，放FUN放輕鬆。（圖／觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

東北角管理處指出，今年壯圍生活節邀請3組國內外藝術家，包括陳正瑞擅長複合媒材戶外創作、德國藝術家松雅.沃德邁爾（Sonja Vordermaier）以及李蕢至，在壯圍沙丘生態園區周邊進行創作，以在地文化的根基與生活脈動透過藝術創作呈現，7月6日將展出作品。

▲▼「2024壯圍生活節」邀請3組國內外藝術家駐地創作。（圖／觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

▲「2024壯圍生活節」邀請3組國內外藝術家駐地創作。歷年展出藝術創作作品（圖／觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

東北角管理處表示，7月6至7日、8月3至4日規劃4場收費自行車活動，由壯圍沙丘生態園區出發，拜訪和體驗在地特色商家、社區、藝術聚點，最後再回到壯圍沙丘生態園區音樂會現場。相關活動資訊可至「壯圍生活節」活動網站查詢，或關注「壯圍生活節」及「東北角之友」FB粉絲頁。

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