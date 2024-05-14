無法排便放屁！男子「吃3根生香蕉」致腸阻塞　腹部絞痛急送醫

▲張先生下班隨手買了3根未熟的香蕉。（示意圖／翻攝自免費圖庫）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東東莞一名張先生日前在路上經過水果攤，因當下肚子太餓了，隨手買了3根未熟的香蕉墊胃。怎料，過了2小時後，張先生開始腹部絞痛，甚至無法躺平，急忙被送去醫院急診。醫生檢查後發現，張先生的腸道被香蕉「堵住」了。

據《廣東台觸電新聞》報導，近日，東莞的張先生下班後實在太餓，回家的路上看到有賣香蕉的商販，便直接買了幾條還不太熟的香蕉，直接吃了，先墊墊肚子。但2小時後，張先生開始莫名肚疼，想到可能是餓著了，他並沒有放在心上，不料肚疼愈發劇烈，甚至無法平躺，被緊急送到寮步醫院急診科。

▲中間黑色長條狀陰影部分為腸道阻塞。（圖／翻攝自微博）

經檢查，急診醫師發現，張先生的腹部已出現了「腸梗阻」，也就是腸道被香蕉「堵住」了。腸阻塞不僅導致張先生肚子痙攣性絞痛，也導致無法排便和放屁。

一般外科霍勝軍醫師為張先生進行治療，「患者先停止進食和飲水，補液維持體內電解質平衡，同時潤滑腸管，慢慢緩解腸梗阻，這樣可以免受手術之苦，還能省些醫藥費。」所幸，在治療第四天時，張先生順利正常排便。

霍醫師指出，「香蕉中膳食纖維含量其實不高，不能緩解便秘，如果吃了沒熟透的青香蕉，其中含大量鞣酸，鞣酸與蛋白質結合形成鞣酸蛋白，再與果膠、樹膠、纖維素聚合在一起，容易形成『胃石』，反而會使便秘更嚴重，甚至出現和張先生一樣的腸阻塞。」