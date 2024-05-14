　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南柳營欲興建焚化爐　蔡育輝率數百里民抗議興建要求廢標

▲台南市議員蔡育輝14日陪同柳營科技工業區附近里長、居民約500人，頭綁布條，前往台南市政府民治中心拉白布條、舉標語抗議。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議員蔡育輝14日陪同柳營科技工業區附近里長、居民約500人，頭綁布條，前往台南市政府民治中心拉白布條、舉標語抗議。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為爭取優質的居住權，台南市議員蔡育輝14日陪同柳營科技工業區附近里長、居民約500人，分別搭乘遊覽車、自行開車或騎機車，頭綁布條，前往台南市政府民治中心拉白布條、舉標語抗議！

里民痛批經發局毀約無誠信，柳營科工區廢水、廢氣汙染柳營、六甲、東山區長達20年，原先承諾不蓋，後改口在附近里和居民同意之前，不興建焚化爐和汙水處理廠，沒想到經發局又瞞天過海，完成公告與決標作業。蔡育輝及里長們不滿未談條件先招標，根本就是陷得標廠商和里民們於不義，高聲呼喊『廢標』！

市府副祕書長殷世熙接下陳情書，允諾，會請得標廠商跟八里的居民及社區發展協會溝通協調，一定會在社區協會同意下才動工。

新營民治市政中心14日聚滿拉白布條和標語抗議的民眾，白布條上寫著抗議民眾的訴求『先溝通經居民同意，再興建焚化爐』，在蔡育輝議員、尤榮智議員女兒尤淨寬，還有篤農里、重溪里、大農里、神農里、旭山里長領軍下，秩序井然的表達心中不滿。

蔡育輝指出，柳營科技工業區是一座面積達243.39公頃的工業區，感謝原台南縣政府，從2005年開發至今引進了化學材料、塑膠業、機械電子業、食品紡織等廠商，帶領原台南縣由農業經濟轉型到工業經濟，提供當地居民就業機會，但原先期待建構的環保生態園區希望則落空。

蔡育輝表示，柳科一二期工程汙染嚴重，少數不肖廠商利用晚上或下雨天，偷偷排放廢水和廢氣，數十年來都無法解決汙染問題，導致六甲和東山區居民長期深受其害，民怨未解，台南市政府又計畫在柳營科技工業區內，興建達3.197公頃的汙水處理廠和2.5廢棄物處理場，條件是改善汙染並經居民同意。

蔡育輝說，柳營科技工業區汙染依舊，經發局長2023年7月31日在柳營區重溪里、篤農里活動中心答應不蓋，後又說八個里同意才蓋，沒想到2024年4月卻偷偷未經居民同意公開召標4得投標。開說明會公開承諾不做了，卻毀約又無誠信，附近8個里居民在未被告知的情況下，市府已完成公告，有四家廠商參與投標，並順利決標，里民們在得知這狀況後氣炸了，說好的先跟里民們溝通呢？接獲里民們陳情，今天帶領領著5百民左右的鄉親走上街頭到民治中心抗議，就是要市府正視憤怒的民意，未跟里民們溝通就招標的作法根本是本末倒置，同時陷廠商和里民們於不義，請經發局廢標，停止焚化爐、汙水廠的興建計畫。

里民們的陳請呼喊，等到台南市政府派出副祕書長殷世熙出面接受大家的陳情書，並達應依慧會請得標廠商跟八個社區發展協會及里民們溝通協調，獲得大家首肯才會動工。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前瞻建設助桃園成防洪示範區　行政院副院長鄭文燦視察成果

即使聘有外籍看護工也可申請　桃園長照服務減輕照顧者辛苦路

2024桃園管樂嘉年華5／25登場　日本大阪市音樂團首度來臺演出

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

火災警報器發威！　台南移工宿舍火警人員及早逃生無傷亡

腦麻生與師生共舞　八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑

新北春遊少女祕密花園　河濱公園3公頃絢爛花海迎人

新北珊瑚移植工作坊招募志工　5／17中午12時開放報名

保二警邀新光醫師專題演講　科學數據助心理調適遠離壓力

基隆啟動「到宅沐浴車」　副市長邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

前瞻建設助桃園成防洪示範區　行政院副院長鄭文燦視察成果

即使聘有外籍看護工也可申請　桃園長照服務減輕照顧者辛苦路

2024桃園管樂嘉年華5／25登場　日本大阪市音樂團首度來臺演出

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

火災警報器發威！　台南移工宿舍火警人員及早逃生無傷亡

腦麻生與師生共舞　八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑

新北春遊少女祕密花園　河濱公園3公頃絢爛花海迎人

新北珊瑚移植工作坊招募志工　5／17中午12時開放報名

保二警邀新光醫師專題演講　科學數據助心理調適遠離壓力

基隆啟動「到宅沐浴車」　副市長邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

雪貂神偷精準偵測財物　主人皮夾「在劫難逃」

地方熱門新聞

新北破百師生食物中毒　餐盒揪出「沙門氏桿菌」

小朋友公園玩沙變挖狗屎？家長崩潰

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

前瞻建設助桃園成防洪示範區　鄭文燦視察

火災警報器發威！台南移工宿舍火警人員及早逃生

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

身分證「順子或對子」小墾丁渡假村有好康

桃園長照服務　大大減輕照顧者辛苦路

吉安麥當勞拆除鄉親不捨　董事長感動贈優惠券

2024桃園管樂嘉年華　5/25登場　

春雨強襲西瓜爛一片！老農看哭：救救我…

新北春遊少女祕密花園　河濱公園絢爛花海迎人

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

師生台中校外教學疑食物中毒　食餘檢出沙門氏桿菌

更多熱門

相關新聞

不爽前妻與火鍋店老闆交往　潑漆引發大火遭收押

不爽前妻與火鍋店老闆交往　潑漆引發大火遭收押

台南市安平區郡平路上一間火鍋店12日下午5時6分驚傳火警，市警四分局查獲37歲陳姓男子疑不滿前妻與火鍋店老闆交往，曾多次前往騷擾，案發時持鐵槌砸玻璃及潑油漆洩憤，未料油漆揮發引發火警，造成陳男與另1民眾被燒傷，案經警方依殺人未遂、毀損、公共危險罪嫌送辦，檢方聲押後台南地院裁定羈押。

搶救佳里工廠廠房火警　消防機器人曝光

搶救佳里工廠廠房火警　消防機器人曝光

台南凶宅俗賣　550→145萬大跳水詢問度激增

台南凶宅俗賣　550→145萬大跳水詢問度激增

獨／方青山連放3天假　2度半夜到派出所報到

獨／方青山連放3天假　2度半夜到派出所報到

佳里大火！奇美餐車慈濟志工義助消防員

佳里大火！奇美餐車慈濟志工義助消防員

關鍵字：

台南柳營建焚化爐蔡育輝抗議廢標

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

他鼻塞半年！醫20秒夾出「整顆荔枝肉」　第一視角曝光

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面