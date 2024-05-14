台南柳營欲興建焚化爐　蔡育輝率數百里民抗議興建要求廢標

▲台南市議員蔡育輝14日陪同柳營科技工業區附近里長、居民約500人，頭綁布條，前往台南市政府民治中心拉白布條、舉標語抗議。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為爭取優質的居住權，台南市議員蔡育輝14日陪同柳營科技工業區附近里長、居民約500人，分別搭乘遊覽車、自行開車或騎機車，頭綁布條，前往台南市政府民治中心拉白布條、舉標語抗議！

里民痛批經發局毀約無誠信，柳營科工區廢水、廢氣汙染柳營、六甲、東山區長達20年，原先承諾不蓋，後改口在附近里和居民同意之前，不興建焚化爐和汙水處理廠，沒想到經發局又瞞天過海，完成公告與決標作業。蔡育輝及里長們不滿未談條件先招標，根本就是陷得標廠商和里民們於不義，高聲呼喊『廢標』！

市府副祕書長殷世熙接下陳情書，允諾，會請得標廠商跟八里的居民及社區發展協會溝通協調，一定會在社區協會同意下才動工。

新營民治市政中心14日聚滿拉白布條和標語抗議的民眾，白布條上寫著抗議民眾的訴求『先溝通經居民同意，再興建焚化爐』，在蔡育輝議員、尤榮智議員女兒尤淨寬，還有篤農里、重溪里、大農里、神農里、旭山里長領軍下，秩序井然的表達心中不滿。

蔡育輝指出，柳營科技工業區是一座面積達243.39公頃的工業區，感謝原台南縣政府，從2005年開發至今引進了化學材料、塑膠業、機械電子業、食品紡織等廠商，帶領原台南縣由農業經濟轉型到工業經濟，提供當地居民就業機會，但原先期待建構的環保生態園區希望則落空。

蔡育輝表示，柳科一二期工程汙染嚴重，少數不肖廠商利用晚上或下雨天，偷偷排放廢水和廢氣，數十年來都無法解決汙染問題，導致六甲和東山區居民長期深受其害，民怨未解，台南市政府又計畫在柳營科技工業區內，興建達3.197公頃的汙水處理廠和2.5廢棄物處理場，條件是改善汙染並經居民同意。

蔡育輝說，柳營科技工業區汙染依舊，經發局長2023年7月31日在柳營區重溪里、篤農里活動中心答應不蓋，後又說八個里同意才蓋，沒想到2024年4月卻偷偷未經居民同意公開召標4得投標。開說明會公開承諾不做了，卻毀約又無誠信，附近8個里居民在未被告知的情況下，市府已完成公告，有四家廠商參與投標，並順利決標，里民們在得知這狀況後氣炸了，說好的先跟里民們溝通呢？接獲里民們陳情，今天帶領領著5百民左右的鄉親走上街頭到民治中心抗議，就是要市府正視憤怒的民意，未跟里民們溝通就招標的作法根本是本末倒置，同時陷廠商和里民們於不義，請經發局廢標，停止焚化爐、汙水廠的興建計畫。

里民們的陳請呼喊，等到台南市政府派出副祕書長殷世熙出面接受大家的陳情書，並達應依慧會請得標廠商跟八個社區發展協會及里民們溝通協調，獲得大家首肯才會動工。