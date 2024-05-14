鐵棒戳胸、騙喝汽油！少女遭矇眼凌虐　閨蜜竟只為討男友歡心

▲少女竟凌虐自己的閨蜜，只為了討男友歡心。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園任姓男子2020年間與少女交往，竟垂涎少女的閨蜜小A（化名），想與小A發生關係。少女為討好男友，竟對小A下藥，而後再與男友聯手凌虐小A，除了毆打以外，更以磨刀棒戳胸、戳大腿，騙喝汽油等方式虐待；而後二人再假裝沒事，協助小A，殊不知小A早就看到2人面貌。一二審均將任男判刑4年，全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，任男2020年間與少女交往，竟對少女的閨蜜小A心生愛慕，還告知少女想跟小A發生關係。少女明知男友的渣男思想，但因深愛著他，竟與任男合謀，要迷昏小A後讓男友上場。2人就在當年5月間某個上午，由少女約小A到自己家中，再將任男提供的含苯海拉明（Diphenhydramine）成分之不明藥劑，摻入小A飲料中，小A開始暈眩、昏睡。

少女假裝說要給小A驚喜，叫小A趴在床上並以口罩遮住她眼睛，並招呼任男進門。任男進門後跨坐在小A背上，發現小A仍有意識，隨即抓起桌上馬克杯敲擊小A頭部。小A頭破血流，2人將小A翻正後，任男拿起長約30公分、鐵製材質的磨刀棒毆打小A四肢關節；並於行動電話輸入文字後藉由行動電話發聲之方式，質問小A是否知道少女的把柄。

小A沒有回答，但2人再將小A衣服掀起，任男持鐵棒戳小A胸部、大腿內側。小A極力反抗，任男則持鐵棒毆打。之後以變音器出聲向小A提出3個選項：與任男發生性行為、殺光小A身邊所有人、及以沾滿汽油之毛巾塞入小A口中10分鐘。小A選第三項，隨即嘴巴被塞入毛巾，但因無法忍受而嘔吐；任男又假裝拿一杯果汁給小A，小A大喝一口，發現又是汽油，趕忙吐出。

2人之後又鎖喉、毆打，過程中因矇眼的口罩脫落，小A看到少女的容貌，隨後假裝暈倒。2人以皮帶綑綁小A四肢後，以為小A已經昏迷，隨後走出房門商討如何應變。2人隨後以正常聲音進房，並假意鬆綁小A，幫小A梳洗、處理傷口。小A隨後返家，並提告驗傷。任男2人遭捕，少女被移送少年法院處理，至於任男遭提起公訴。

一二審法院均認定任男犯下「成年人與少年犯加重強制性交未遂罪」，分別判刑4年。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。