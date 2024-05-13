　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

儲備80週年慶！更保董監事第二次聯席會議規劃更詳盡

▲▼「臺灣更生保護會」在舉行第15屆董事暨第8屆監察人第2次聯席會議，法務部長蔡清祥親臨指導。。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會舉行董事暨監察人第2次聯席會議，法務部長蔡清祥親臨指導。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」在4月間舉行第15屆董事暨第8屆監察人第2次聯席會議，法務部長蔡清祥親臨指導。由於今年將是更保80週年慶，本次會議有更多討論。此外，會議也針對建立更生人中途之家、配合行政院新世代反毒策略行動綱領有更多討論。

更保自3月份選出本屆董事及監察人後，4月份就第二度召開聯席會議。本次會議於臺灣高等檢察署第一會議室舉辦，除了臺灣更生保護會董事長暨臺灣高等檢察署檢察長張斗輝出席外，蔡清祥也親自出席指導。會中討論數項重要會產議題及更保去年度工作報告、財務報表、財務報告及決算審查案。

蔡清祥致詞表示，更生保護會所持有的會產面臨屋齡老化、價值遞減的窘況，部分屋舍安全性面臨嚴重挑戰；活化會產是近年的重點工作，希望能夠借助各位企業大老的經營理念，幫助更保早日定案。

蔡清祥也另外提到，最近前往苗栗東里家風、基隆向上學苑，發現如果更生人沒有去處，容易為了生活又被迫犯罪；下一個目標是建立比較完善的中途之家，讓更生人生活安定後，再找到適當的工作，自立更生、自我管理，這才是永久之計；也讓更生人知道，遇到困難時，有地方可以求助，這是最主要的目的。

至於張斗輝則表示，更保將邁向80週年，歷年來更生保護服務均創下佳績及口碑，尤其目前行政院推動新世代反毒策略行動綱領第三期，暫以減少傷害、穩定復歸及抑制再犯為目標，預期更保將扮演非常重要的角色，責無旁貸，肩負許多社會責任。

他也回應蔡清祥提出的構想，針對更生人出監銜接、社會復歸等議題，要求更保持續做好宣導、支持、陪伴、諮商等相關服務項目，接住每一位更生人，希望能有效降低再犯率。另外，更保也會繼續強化、增強宣傳與融入技訓、戒毒團體等一系列主題，並且邀請相關部會長官參與指導，相信在各位董監事的支持下，毒品案件的再犯率將會更有效的下降。

▼「臺灣更生保護會」董事監察人第2次聯席會議，董事長張斗輝做出指示。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼「臺灣更生保護會」在舉行第15屆董事暨第8屆監察人第2次聯席會議，法務部長蔡清祥親臨指導。。（圖／臺灣更生保護會提供）

ET快訊
父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家貢獻
全台糖尿病友破250萬！「7大無痛症狀」曝　覺得累血糖已失控
10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆：830%
露營場私刑打死員工「營區畫面曝光」　縣府：非合法登記

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

儲備80週年慶！更保董監事第二次聯席會議規劃更詳盡

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

儲備80週年慶！更保董監事第二次聯席會議規劃更詳盡

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

美共和黨國會議員致函華府市長　籲與台北成為姐妹市

全球首例！英女童遺傳性失聰　基因治療竟重獲聽覺

女賊潛豪宅褲子遭勾　下半身裸露糗變笨賊

法律熱門新聞

更保董監事第二次聯席會議

給說法／你知道自己被限制出境嗎

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

雷皓明／在家裸露算防礙風化嗎

開車門致刑責　檢察官提醒注意

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

商業法院熱門　40名法官搶7席

給說法／不以財物下注就非賭博嗎

陳守煌／平安恩慈國際法律事務所聲明

雷皓明／下咒算不算恐嚇？

力特案更四審　賴大王再獲無罪

雷皓明／「打我啊笨蛋」　你真打？

給說法／順手牽傘是竊盜或侵占

更多熱門

相關新聞

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

台中一名印尼籍女大生小潘（化名），2021年某晚叫了Uber，打算回到學校，但卻遭Uber曾姓司機假借看夜景名義，帶上山性侵，曾男完事後還辯稱「我以為妳也想要」。最高法院審理後，將曾男判刑7年6月定讞。

怪鄰居太吵狠刺3刀奪命！基隆男判14年定讞

怪鄰居太吵狠刺3刀奪命！基隆男判14年定讞

老師傅按摩狂摸私處　輕判定讞

老師傅按摩狂摸私處　輕判定讞

罰站5hrs「吹風機燙頭」狠母虐死1歲嬰

罰站5hrs「吹風機燙頭」狠母虐死1歲嬰

吳鳳稱獨家代理果汁　沒防火牆的商業模式

吳鳳稱獨家代理果汁　沒防火牆的商業模式

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生張斗輝80週年

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面