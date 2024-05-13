儲備80週年慶！更保董監事第二次聯席會議規劃更詳盡

▲臺灣更生保護會舉行董事暨監察人第2次聯席會議，法務部長蔡清祥親臨指導。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」在4月間舉行第15屆董事暨第8屆監察人第2次聯席會議，法務部長蔡清祥親臨指導。由於今年將是更保80週年慶，本次會議有更多討論。此外，會議也針對建立更生人中途之家、配合行政院新世代反毒策略行動綱領有更多討論。

更保自3月份選出本屆董事及監察人後，4月份就第二度召開聯席會議。本次會議於臺灣高等檢察署第一會議室舉辦，除了臺灣更生保護會董事長暨臺灣高等檢察署檢察長張斗輝出席外，蔡清祥也親自出席指導。會中討論數項重要會產議題及更保去年度工作報告、財務報表、財務報告及決算審查案。

蔡清祥致詞表示，更生保護會所持有的會產面臨屋齡老化、價值遞減的窘況，部分屋舍安全性面臨嚴重挑戰；活化會產是近年的重點工作，希望能夠借助各位企業大老的經營理念，幫助更保早日定案。

蔡清祥也另外提到，最近前往苗栗東里家風、基隆向上學苑，發現如果更生人沒有去處，容易為了生活又被迫犯罪；下一個目標是建立比較完善的中途之家，讓更生人生活安定後，再找到適當的工作，自立更生、自我管理，這才是永久之計；也讓更生人知道，遇到困難時，有地方可以求助，這是最主要的目的。

至於張斗輝則表示，更保將邁向80週年，歷年來更生保護服務均創下佳績及口碑，尤其目前行政院推動新世代反毒策略行動綱領第三期，暫以減少傷害、穩定復歸及抑制再犯為目標，預期更保將扮演非常重要的角色，責無旁貸，肩負許多社會責任。

他也回應蔡清祥提出的構想，針對更生人出監銜接、社會復歸等議題，要求更保持續做好宣導、支持、陪伴、諮商等相關服務項目，接住每一位更生人，希望能有效降低再犯率。另外，更保也會繼續強化、增強宣傳與融入技訓、戒毒團體等一系列主題，並且邀請相關部會長官參與指導，相信在各位董監事的支持下，毒品案件的再犯率將會更有效的下降。

▼「臺灣更生保護會」董事監察人第2次聯席會議，董事長張斗輝做出指示。（圖／臺灣更生保護會提供）