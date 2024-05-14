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「騙買家匯錢給買家」坑10人　還害變警示帳戶...40歲惡女落網

▲台南市刑警大隊打詐中心破獲李姓女子在網路連續實施第三方詐騙，造成10多名被害人受害，甚至成詐騙警示帳戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市刑警大隊打詐中心破獲李姓女子在網路連續實施第三方詐騙，造成10多名被害人受害，甚至成詐騙警示帳戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市刑警大隊打詐中心破獲網路詐騙案，40歲李女在網路宣稱要出售演唱會門票、中華職棒門票、卡通造型悠遊卡、行李箱、金子．機車等商品，詐騙被害人匯款卻不出貨，並故意表示可退費，卻提供其他被害人帳號作交易，造成10多名被害人受害，甚至連帳戶也變成詐騙警示帳戶。

▲台南市刑警大隊打詐中心破獲李姓女子在網路連續實施第三方詐騙，造成10多名被害人受害，甚至成詐騙警示帳戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市刑警大隊打詐中心破獲李姓女子在網路連續實施第三方詐騙，造成10多名被害人受害，甚至成詐騙警示帳戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市刑警大隊打詐中心接獲線報，多名被害人都曾在臉書購物網頁上文字留言，想購買演唱會門票、中華職棒門票、卡通造型悠遊卡、行李箱、金子等商品，即遭李姓女子以帳號「李美」、「朱晴天」以Messenger文字留言聯絡，稱他有其所欲購買之商品，詐騙被害人匯款後不出貨，再詐騙其他被害人匯款至原遭犯嫌詐騙之被害人帳戶，謊稱退款，欲將詐騙行為轉變為交易糾紛，一再重複實施同樣犯罪手法持續詐騙被害人，致使多名被害人（買家及賣家）銀行帳戶遭警示。案經專案小組蒐證，確認李嫌涉有重嫌，即報請台南地檢署孫昱琦檢察官指揮偵辦。

▲台南市刑警大隊打詐中心破獲李姓女子在網路連續實施第三方詐騙，造成10多名被害人受害，甚至成詐騙警示帳戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方持拘票於4月17日在台南市官田區查獲李女到案，起獲機車1部、手機1支等相關證物。警方查出，李女以三方詐騙方式，在FB上Markplace，PO賣機車之訊息，以1車多賣方式，先騙買方面交或匯款至她所提供之帳戶，待買方報案後，為製造成買賣糾紛，請買方提供銀行帳號，再騙另1個買方匯款至前1個買方帳戶，另她為詐騙銀樓（賣方）之金飾，再騙1個買方匯款至銀樓帳戶，李嫌未出貨且退款金額不足，被害人受騙報案，造成買家、賣家雙方帳戶均被警示，全案被害人多達10餘人，全案以詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市刑警大隊打詐中心破獲李姓女子在網路連續實施第三方詐騙，造成10多名被害人受害，甚至成詐騙警示帳戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

刑事警察大隊大隊長張文源提醒民眾，網購商品應慎選優良有信用之網路商家，透過面交方式或選擇提供第三方支付之網購平臺，以確保自身權益。切勿貪小便宜，避免透過 LINE、FACEBOOK 等與賣家私下聯繫交易，另外個人銀行帳號為重要個資，應當小心保管，勿隨意提供他人，有問題可撥打165反詐騙專線或110求證。

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