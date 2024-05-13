旅英女之父遭詐3000萬房產　主嫌聲押禁見

▲桃園檢方偵辦旅英女之父遭詐3千萬元房產案，將陳姓嫌犯向法院聲請羈押禁見。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地檢署接獲旅英女之父遭詐3千萬元過戶房產案，立即指揮警方成立專案小組偵辦，假日未停歇偵查作為，經過濾相關事證查明詐騙手法及詐騙款項後，於12日拘提被告陳姓嫌犯到案。經檢察官訊問後，認被告假冒向李姓被害人收取遭投資詐騙款項，涉犯刑法詐欺取財及偽造私文書等罪嫌，並有串證滅證之虞，於今日向法院聲請羈押禁見。

桃園檢方於10日接獲報載旅居英國之女其父親李男遭詐千萬元過戶房產案件，旋即指派吳明嫺檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、桃園市政府警察局刑事警察大隊及蘆竹分局成立專案小組偵辦，假日亦未停歇偵查作為，積極過濾相關事證、查明詐騙手法及詐騙款項，旋於昨日拘提被告陳姓嫌犯到案。

經檢察官訊問後，認被告陳嫌假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員「林承恩」，向李姓被害人收取遭投資詐騙款項，涉犯刑 法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款、第 3 款之三人以上以傳播工具對公眾散布 而為詐欺取財、同法第 216 條、第 210 條之行使偽造私文書等罪嫌，犯罪 嫌疑重大，並有串證滅證之虞，於今日下午，向法院聲請羈押禁見。為保障被害人權益，檢察官並向法院聲請扣押該房屋，同時聯繫財團法人法律扶助基金會桃園分會，提供被害人相關法律扶助，以維權益。