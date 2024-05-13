市場衣服「1件39元」狂挑11件！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

▲招牌上寫1件39元，結帳時卻變89元。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友上個月28日逛新莊鳳凰城市場時，目睹有一攤衣服特賣會，明明招牌上寫「1件39元、買10送1」，結果有女客人挑了11件去結帳，竟被收890元，還被老闆冷臉威脅，於是發文示警「要小心！」對此，不少人建議報警處理，也不禁感嘆「跟1元冰棒一樣。」

網友在「爆料公社」發文提到，4月28日新莊鳳凰城市場裡，有許多人在一攤特賣會挑選衣服，結果突然有幾個刺青的人圍住看似外配的女生，展開一番爭論。

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當時，他剛好經過，不禁好奇駐足，「原來是那女生拿了11件衣服去結帳，老闆卻收890元，於是她用不是很順的國語說，一件不是39元嗎？結果老闆竟半威脅地回，『哪是39元，是一件89元，衣服我都裝到袋子裡了，現在妳想怎樣？』」

原PO直言，後續發展他不太清楚，沒想到昨日去到市場，那個衣服攤又來擺攤了，所以忍不住PO網提醒眾人，「不常去逛市場的要小心！」

對此，網友們紛紛回應，「直接報警，千萬不要妥協，也不用說出來，默默打電話就好，不然有些聽到你要報警，會有更過激的行為」、「還有遇過叫賣那種寫兩個50元的，拿兩個商品去結帳，說一共200，因為每樣商品是（50+50）的金額，當時年紀小臉皮薄就真的結帳了，應該要放下馬上離開的」、「叫警察來，這種店家就會怕了」、「這種我看到也不會想買」、「89已經落魄到這種地步了嗎？」「在市場常常會遇到很多這樣的事，這猶如詐騙手法」。