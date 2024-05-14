英王查爾斯自爆「失去味覺」！　癌症治療後復出親揭副作用

▲ 查爾斯將英國陸軍航空團榮譽司令職位交棒給威廉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）年初因攝護腺手術意外發現罹癌，經過逾2個月的治療與休養，4月底重返公職，日前出席公開行程時和一名同樣罹癌的老兵談及病況，首度透露自己因療程失去味覺。

根據《天空新聞》，現年75歲的查爾斯13日參觀漢普郡中瓦洛普（Middle Wallop）的陸軍飛行博物館，和一名老兵馬普勒貝克（Aaron Mapplebeck）談話時，馬普勒貝克提及他去年因睪丸癌治療失去味覺，而查爾斯透露，他也發生這種狀況。

白金漢宮未公開查爾斯病況細節，僅稱他正接受某種癌症治療，上月在醫師許可下重拾公職，預計14日出席復出後首次重大活動，授予坎特柏立大主教（Archbishop of Canterbury）爵位，以表彰他在去年5月加冕典禮上發揮的關鍵作用，將是他5個月來首次主持授權儀式，上一次則是在去年12月19日，一個月後因攝護腺疾病入院治療。

13日參觀陸軍飛行博物館以前，查爾斯乘直升機抵達陸軍航空中心，出席一項特別的儀式，正式將陸軍航空團（Army Air Corps）指揮權交棒給長子威廉王儲（Prince William），授予榮譽司令（Colonel-in-chief）一職。

此後威廉將代表陸軍空降部隊，包括弟弟哈利王子（Prince Harry）過去服役的第662中隊（662 Squadron）。哈利2012年第二度前往阿富汗時，曾擔任第662中隊阿帕契直升機指揮官、副駕駛及砲手，因此將榮譽司令頭銜傳給威廉被認為是對哈利的打擊。