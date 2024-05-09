這個病難診斷！男車禍意外發現「菜瓜布肺」　存活率比癌症低

▲伍國綸醫師表示，菜瓜布肺症狀與其他肺部疾病類似，易被延遲診斷。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一般人都知道肝臟會纖維化，少有人知道肺臟也會纖維化。台東馬偕胸腔內科伍國綸醫師表示：特發性肺纖維化是一種原因不明的肺部疾病，表現為肺部結構的持續性疤痕形成，這會導致肺部不可逆的僵硬，類似絲瓜變成菜瓜布的過程，故此病也稱為菜瓜布肺。

伍國綸醫師表示，菜瓜布肺主要發生的族群為50歲以上的中老年人及長期吸菸族群，「菜瓜布肺」雖然罹患率低，但如果沒有及早發現並適當治療，五年存活率比許多癌症還要低，是致死率很高的疾病，值得大家留意。

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▲伍國綸醫師表示，從X光可看出，菜瓜布肺者患者肺部呈現像蜂巢般的空洞。

伍醫師從去年來台東至今，近一年時間也發現幾例個案，有些個案是在無意中發現的，像二個月前有一位病患因車禍骨折來住院，照Ｘ光才發現有菜瓜布肺，他自己也不知道自己有這疾病。菜瓜布肺因其喘咳累等症狀，與其他肺部疾病很像，所以常被延遲診斷。伍國綸醫師呼籲：據推估台東應有40-50位病患，但目前有診斷並接受治療的僅有10幾位，若民眾有乾咳時間超過二個月，常覺得累或手指出杵狀指的形狀，都應儘早就醫。精準診斷、及早治療，成了預後是否改善生活質量及拉長存活時間的關鍵。

▲菜瓜布肺症狀與表現在手指的特徵。

胸腔內科伍國綸醫師提醒民眾：菜瓜布肺的正式名稱為特發性肺纖維化（idiopathic pulmonary fibrosis, IPF），是一種少見的疾病，目前確切致病原因仍不明。若未治療，肺功能將不可逆持續下降，並可能急性惡化導致呼吸衰竭與死亡。

菜瓜布肺的常見症狀有，乾咳持續超過兩個月以上、逐漸加重的呼吸困難最後連休息時都喘，另外吸氣時呈現短、爆裂音，及經常感到疲勞和全身無力等症狀。比較特別的是患者會因氧氣不足，導致的血管異常擴張造成的鼓槌指，可用二隻食指指甲相對測試，正常的雙指指床間會出現縫隙，但鼓槌指則無。但這些症狀常常也出現於一些老人常見的慢性病如：慢性阻塞性肺病、心臟衰竭、肺栓塞、慢性細支氣管炎、礦工肺、肺結核，因此「特發性肺纖維化」據統計平均延遲診斷2.1年。單憑症狀很難精準地做出診斷，所以需要臨床醫師生理評估及安排後續檢查，有賴高解析度電腦斷層掃描、肺功能測試及6分鐘走路測試等，必要時使用內視鏡切片或是胸腔鏡手術切片活檢，才可精準鑑別診斷。

▲菜瓜布肺5年存活率低於其他癌症，與肺癌相當，是致死率很高的疾病。

特發性肺纖維化是一種嚴重的肺部疾病，它對患者的生活質量和預後產生重大影響。目前沒有治癒菜瓜布肺的治療方法，但藥物仍能減緩疾病進展、控制症狀、提高生活質量並減少併發症。通過早期診斷、綜合治療和支持，患者可以獲得較好的管理和生活質量。重要的是，患者和家庭需要獲得適當的信息和支持，以應對這一挑戰。