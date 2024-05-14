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10年壽險到期前高雄男「猝死」　一個原因判保險公司免賠

高雄尤姓男子因心因性休克猝死，尤男的叔叔向保險公司請領保險金，才發現保險已在尤男身亡前「1個月」停效。（示意圖／翻攝pixabay）

▲高雄尤姓男子因心因性休克猝死，尤男的叔叔向保險公司請領保險金，才發現保險已在尤男身亡前「1個月」停效。（示意圖／翻攝pixabay）

圖、文／CTWANT

高雄尤姓男子透過母親投保10年期、240萬元的壽險，繳了9年後突然因心因性休克猝死。受益人叔叔事後要請領保險金時發現，該份保單已經停效，為此怒告保險公司。一審認定尤男母親有欠繳紀錄，判保險公司免賠。案經上訴，高雄高分院認為，尤男母親不但欠繳，還向業務員強調「不再續繳」，保單確實停效，仍判保險公司免賠，可上訴。

據《中時新聞網》報導，尤姓男子自2009年4月起，向某人壽保險公司投保「新定期100壽險、10年期」，保險金額為240萬元。尤男都是把每季5345元的保費交由母親，再由母親轉匯至黃姓女業務員的戶頭，由黃女繳給壽險公司。

尤男連續9年多都繳費正常，但保單到期前2個月，尤男突然因心臟病發身亡。尤男的叔叔身為保單受益人，事後向保險公司請領保險金，才發現保險已在尤男身亡前「1個月」停效，而停效原因是因為「欠繳費用」。

尤男叔叔追問尤男母親，尤母宣稱有把費用轉給黃女，並無逾期繳款的情況，懷疑是黃女侵占保險費，因此向黃女及該保險公司提告求償240萬元，另向黃女提告侵占。尤男母親強調，2018年有6次匯款紀錄，共匯款45000元給黃女，都是正常繳納保費。但黃女證稱，曾提醒尤男母親「尤男的壽險保單欠繳」，但尤男母親回「不要繳了」。

而壽險公司表示，尤男最後的繳費紀錄是在2018年10月，因尤男逾期未繳納，公司便以該保單之保單價值準備金墊繳2018年10月份的保費與利息，墊繳後之保單價值準備金餘額，已不足墊繳該年11月份保費，才將該保單最近1次應繳日期即變更為該年11月，但尤男仍逾期未繳，該年12月以一般掛號將保險費繳款通知書寄到尤男住處後，仍未收到繳款，2019年1月起正式停效。

侵占部分，檢方認定罪證不足，不起訴黃女。而一審法官查出，尤男還透過母親繳納另外2張保單，但尤男母親從2018年起就開始欠繳尤男的壽險保費，常年給付金額短少，並未正常繳款，導致該份保單停效，判保險公司免賠。

尤男叔叔不服上訴，強調他們已繳交保費9年多，保險公司應以保單價值準備金自動墊繳應繳納保費，保單停效無理。

高雄高分院法官清查，黃女都有確實將尤男母親轉帳的保費繳納相關保單費用，但尤男母親欠繳屬實，也未在收到催繳通知書30日內補繳，導致保單停效。保險契約中也明訂「契約停止效力後，要保人得在停效日起2年內，申請復效」，但要保人尤男已死亡，因此無申請復效之權利，最後仍判保險公司免賠，全案可上訴。

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