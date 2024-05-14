▲北市松山區名店「秦小姐豆漿店」被爆違反勞基法、任意資遣員工，且未幫員工保勞健保。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

位在北市松山區的「秦小姐豆漿店」一直是不少饕客喜愛的朝聖名店，儘管賣的是早餐，店內的招牌名菜竟是紅燒獅子頭，加上其位處熱鬧的小巨蛋附近，吸引不少觀光客前來，未料該店卻被爆出未對所聘雇的員工提供勞健保，還以各種形式苛扣員工薪資、任意資遣，讓員工親友看不下去怒而出面討公道。

本刊調查，以「秦小姐」為名的早餐店目前有3家，分別為延吉、福德與吳興店，不過3家均為不同負責人，且只有福德店是藝人秦菲菲所創設，該店在第一時間跳出來澄清店內並無發生勞資糾紛，此次事件是在延吉店所發生。

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據了解，一名剛出社會的A姓民眾第一次在104上應徵工作，便看到「秦小姐豆漿店─延吉店」的招募消息，開出誘人的5萬元薪資，主要負責在店內送餐、洗碗、備料，不過卻得每天凌晨4點半上班，直到下午1點半。

A姓民眾前往應徵後順利被聘用，並自去年3月做到今年3月，期間所有薪資都是以現金方式支付，但原本講好的下午1點半下班，實際上卻常常被以各種形式被要求下午3點半才能下班，甚至還有加班至傍晚5、6點的情形，一天至少上班10小時。而上班天數更是長到不可思議，從留下來的薪資袋來看，A姓民眾一個月至少上了28天班，還曾連上31天班，明顯過勞。

▲從薪資袋上可以清楚發現，A姓民眾一個月上班天數達28天，店家明顯違法。

然而A姓民眾在去年一次又加班至傍晚，在返家的途中不慎跌倒自撞，造成其手指骨折、臉部也因此浮腫，被路過民眾發現緊急送醫，所幸經治療後並無大礙，事後因骨折需要休養，卻被店家負責人直接通知「不用來了」，因此在家休息約3個月，但因店內太缺人手，才在今年3月再次被要求回去上班，不過店家卻表示，A姓民眾此次回鍋被視為「新人」，無法領取原本說好的5萬元薪資，只能領得4.5萬元，讓其親友得知後憤而前往討公道。

▲一名剛出社會的A姓民眾，去年從清晨4點半加班至傍晚5、6點，於返家途中不慎慘摔骨折，卻被店家認定「在家摔倒」而遭資遣。

親友一查之下卻發現，店家本該替員工投保的勞健保不但一項都沒保，對方甚至嗆說「你看過哪間小店有保勞健保」，且員工上下班沒有落實打卡制，本來應給的5萬元薪資，也被秦小姐以動作太慢等理由扣取不等金額，國定假日也未按照勞基法計算加倍薪資，甚至明明應徵的是正職，卻被以時薪制來計算薪資，平均時薪只有140元，零零總總加起來店家至少積欠A姓民眾30萬餘元的薪資，但卻被對方拒絕支付，雙方因此槓上。

對此，秦小姐豆漿店的劉姓負責人出面協調時表示，僅願意賠償5萬元，更否認A姓民眾於下班途中滑倒為職災，堅持認定為「在家中滑倒」，因此無職災補償。同時強調相關工作內容均為責任制，且員工下班並無刷退制度，雙方調解無果當場破局。

憤怒的親友也向勞動局提出勞動檢查，卻被秦小姐以要想和解拿錢就必須撤回作為要脅，讓氣不過的親友上網發文，眼見事態可能鬧大，劉姓負責人才緊急出面滅火，雙方最終談定金額和解，並以現金支付所積欠之薪資。

針對相關指控，本刊向劉姓負責人查證，但他卻回說「不方便回應」，隨即掛上電話。

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