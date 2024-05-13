快訊／唐吉訶德「藏籤」爭議　TENGA宣布：送每位扭蛋消費者最大賞

▲台北市法務局稽查唐吉訶德西門店。（圖／台北市法務局提供）

記者袁茵／台北報導

日本知名賣場唐吉訶德西門店被爆「藏籤」，網友爆料在情趣用品區為抽到大獎「TENGA FLIP ORB」，把最後6顆扭蛋全包，結果發現沒有大獎籤，質疑是詐欺。TENGA於13日晚間發布聲明，面對消費者現在對該公司產生不信任感，決議提供兩波活動所有消費者全數最大賞「TENGA FLIP ORB」，民眾可依照消費證明至唐吉訶德西門店兌換。

針對唐吉訶德西門店發生「藏籤」爭議，台北市法務局消保官13日下午會同市警局、商業處到現場稽查，並請業者說明及提供相關資料。台北市消保官陳盈全說明，唐吉訶德西門店就銷售扭蛋部分，總共有5月4日、5月8日兩波，各自99顆扭蛋銷售，對於消費者權益補償措施，唐吉訶德與TENGA正在研擬相關補償措施，預計今天傍晚會公告作為。

而日商典雅東京股份有限公司台灣分公司（以下簡稱TENGA）於13日晚間發布聲明指出，此次在唐吉訶德西門店的扭蛋活動，第一波（5月4日至5月6日）活動獎項皆全數兌換領取完畢，因活動效益很好，雙方決議繼續進行第二波扭蛋活動（5月8日至5月11日事件截止）。

TENGA提及，此次活動雙方皆完成活動相關商品點交及確認無誤，雙方也皆按照流程操作，但因現場在活動流程上溝通有誤，加上店舖人員和主管的疏忽及對應溝通不當，讓消費者現在對敝司產生疑慮和不信任感，對此深感抱歉，並再次聲明扭蛋商品及相關物品的點交均已確認完畢。

TENGA指出，目前敝司基於保護消費者權益及維護活動公平性，雙方決議提供兩波活動所有消費者全數最大賞「TENGA FLIP ORB」，消費者皆可憑消費證明至唐吉訶德西門店兌換。

最後，TENGA說，對於此次造成消費者及社會大眾造成的困擾，敝司也責無旁貸概括承受，後續也一定會負起企業責任，加強員工內部訓練及保障員工相關工作權益。