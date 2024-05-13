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桃園職能訓練場展開　歡迎青年學子加入暑期實習行列

▲桃園職能訓練場展開，歡迎學子加入暑期實習

▲安博全球航太科技學生實習現場情形。（資料照／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假快到了！桃園市政府為鼓勵學生利用暑假期間，至產業職場實習，藉由「做中學、學中做」結合學校課程與產業界實務技能，整合企業及學校共同辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場-113年度培養就業新世代接班人推廣計畫，除提供在學青年暑期實習機會，並培育企業所需人才。

市府勞動局13日表示，該計畫持續尋求各類型產業提供實習職缺，目前參與的企業有中華汽車、極廣科技、安博全球航太科技、華城電機、桃禧航空城大飯店、古華花園飯店等多家廠商，釋出至少150個職缺供莘莘學子多元實習的機會。

▲桃園職能訓練場展開，歡迎學子加入暑期實習

同時為因應數位化時代來臨，本計畫特別結合「智慧桃園」概念，宣導推廣「數位培力」，期提高青年學子數位化技能及專業知識，從而更好地應對數位化浪潮，增加未來進入職場之競爭力。

▲桃園職能訓練場展開，歡迎學子加入暑期實習

▲桃禧航空城大飯店(喜來登)學生實習現場情形。（資料照／勞動局提供）

參與本計畫的青年學子，則享有企業為實習學生量身制定的職能提升計畫，藉此提早瞭解並探索職涯，增強職業發展前景，建立自己的專業網絡。實習結束後，透過實習成果競賽分享活動，提供同學相互交流觀摩的機會，並頒獎予表現優異的學生以資鼓勵。歡迎具有桃園市籍或就讀於桃園市之高中職、大專院校在學青年學生踴躍參與！

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