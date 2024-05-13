國4小貨車起火！200箱「端午限定高粱」助燃...84萬酒錢瞬間燒光

記者許權毅／台中報導

國道4號潭子交流道今日13時許發生一起車禍，一名李男駕駛小貨車不明原因在匝道翻覆，結果車輛起火。經查，該輛小貨車所載送的是200箱「113年端午節限定專用酒」，每箱6瓶，換算下來總計1200瓶、價值84萬的高粱損毀，還助燃火勢，現場飄出酒味。

▲國4一輛小貨車載滿200箱端午節限定高粱酒，結果翻車起火，價值84萬酒水燒光。（圖／記者許權毅翻攝）



警方表示，今日13時獲報，國4東向27.7k潭子段往台74線快速道路匝道有車輛火燒車。26歲駕駛李男向警方說，是自撞匝道後翻車，結果車輛起火燃燒，火勢在13時33分由消防隊撲滅，14時43分排除現場。

▲▼現場有200箱限定款高粱被燒毀。（圖／民眾提供）



據了解，李男所載運的物品為金門酒廠出產高粱酒，每箱有6瓶、要價4200元，且商品為「113年端節配售專用酒」，研判應是廠商準備送貨中，趕上6月上旬的端午節，不料途中發生車禍，車輛被燒到剩下骨架，光是高粱酒就損失至少84萬元。

台中消防指出，獲報後派遣潭子分隊、頭家厝分隊4車14人前往搶救，現場人員無受傷，火勢在半小時內控制撲滅。

▲▼國4今日發生一起火燒車。（圖／台中事故處理小組提供）

