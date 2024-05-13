婦人醫院前違規闖馬路！遭水泥車猛撞「慘捲輪下」　醫護衝出救人

▲婦人違規闖馬路遭水泥車擦撞，當場被捲入車輪，左臂及左腿撕裂傷及骨折。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、吳佩蓁／南投報導

南投縣竹山鎮秀傳醫院前今（13日）上午發生一起恐怖車禍，一輛水泥車在醫院前的路口等紅燈，見轉綠燈即加速起步，沒想到一名謝姓婦人違規穿越馬路，駕駛疑因視線死角，不慎撞上婦人，導致謝婦當場被捲入左前輪下方受困，幸好婦人意識清醒，但左臂及左腿撕裂傷及骨折。警消將人救出後，立即送往秀傳醫院救治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警消表示，今上午10時許接獲報案指稱秀傳醫院前發生車禍事故，消防人員到場後發現一名59歲謝姓婦人左臂、左腿被夾在水泥車左前輪下方無法脫困，幸傷者意識清醒，左臂及左腿撕裂傷及骨折，現場由秀傳醫院急診室醫護先給予靜脈輸液確保傷患生命體徵。

搶救人員經評估後以油壓剪頂撐車架製造搶救空間，並以墊塊跟隨負載確保搶救人員安全後，再從車頭處將傷者救出，並上長背板；救護人員實施止血帶止血、包紮止血、清洗傷口、骨折固定，後送往竹山秀傳醫院救治。

警方初步調查，謝婦當時從秀傳醫院未經斑馬線直接穿越馬路到對面，水泥車王姓司機當時正停等紅燈、見轉綠燈即加速起步，疑因A柱造成視線死角，撞上謝婦導致車禍，肇事駕駛王男酒測值為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。