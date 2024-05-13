　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：國會在瀕危邊緣　就在韓國瑜一念之間

▲▼朝野黨團協商 環島高速鐵路建設特別條例等草案 柯建銘 傅崑萁 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘上周出席朝野協商會議。（資料照／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長韓國瑜今（13日）下午將召集朝野協商，討論「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案兩重大議案。民進黨團總召柯建銘撰寫長文呼籲韓國瑜，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌聯手，不該沒收的都沒收了，「望請你守住程序正義，守住民主最後一道防線」；「國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕，我懇切拜託，就在你一念之間」。

柯建銘表示，今年3月15日，韓國瑜參加國民黨「國會改革營」開幕時說，「民主太了不起了，可理性對話」，但，今天國會傅、黃兩人聯手，不該沒收的都沒收了，尤其是重中之重國會改革的《立院職權行使法》修正草案，甚至違憲擴權，無所不用其極，何來理性對話空間？僅存的就是韓國瑜該主持的「黨團協商」及「院會發言和表決」而已。

▲▼朝野黨團協商 環島高速鐵路建設特別條例等草案 柯建銘 傅崑萁 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘表示，最關鍵是韓國瑜所主持的黨團協商及院會，「望請你守住程序正義，守住民主最後一道防線，而不是柔性配合傅、黃兩人主張」，委員會協商1個月後即可表決是違反《立法院職權行使法》第68條及71條之1，這是沒收院長權利、沒收院長唯二實權的黨團協商及院會，如果這樣，台灣民主會就此潰堤，直接宣判死刑。

對於今天下午將協商「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案兩重大議案，柯建銘表示，此兩案是上兆預算，須經可行性評估、環評，如何限期10年完成？這兩案的問題是剝奪行政院長編列預算權，違反《憲法》第58條、59條、70條及《憲法增修條文》第3條，且大法官釋字520 、585 、264 、391 、613號講得很清楚。

柯建銘表示，上周協商現場，傅崐萁、黃國昌同聲，不需協商，直接表決，傅甚言講5分鐘就清楚，不必囉唆，委員會就講過了，但不要忘記此兩案在委員會的逐條討論被沒收了，各3分鐘就出委員會了，迴避了違憲問題。

柯建銘向韓國瑜喊話說，「國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕，我懇切拜託，就在你一念之間」。他表示，國民黨罵自己老人不睡覺寫臉書，講故事，可進老人院，讚美韓國瑜一出手擺平自己，完全KO，有效率人氣王，這些都是笑話一則，聽聽就好。

ET快訊
快訊／海盜火球狀元認愛「美國第一美少女」　擁1200萬粉絲
今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

英系大老陳明文「70歲壽宴」席開80桌　蔡英文、陳水扁到場祝福

連3天對決3大案　柯文哲談北士科權利金：沒牌照議員比估價師專業？

吳釗燮被封「魔法部吵架王」　立委轟可悲：魔法是把邦交國變不見

快訊／唐吉訶德「藏籤」爭議　TENGA宣布：送每位扭蛋消費者最大賞

協商吵逾3小時！王國材枯等一下午　韓國瑜致意：非常不好意思

朝野舌戰逾3小時只確定「發言6分鐘」　賴清德國情報告3方案周四再議

協商超過2小時沒結論！不滿綠跳針　韓國瑜不耐煩喊休息

被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」　北市消保官今赴西門店稽查

敬酒不吃不來也罷！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

邱國正兒子涉性交易遭國安局汰除　今罕見帶女兒現身成亮點！

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

英系大老陳明文「70歲壽宴」席開80桌　蔡英文、陳水扁到場祝福

連3天對決3大案　柯文哲談北士科權利金：沒牌照議員比估價師專業？

吳釗燮被封「魔法部吵架王」　立委轟可悲：魔法是把邦交國變不見

快訊／唐吉訶德「藏籤」爭議　TENGA宣布：送每位扭蛋消費者最大賞

協商吵逾3小時！王國材枯等一下午　韓國瑜致意：非常不好意思

朝野舌戰逾3小時只確定「發言6分鐘」　賴清德國情報告3方案周四再議

協商超過2小時沒結論！不滿綠跳針　韓國瑜不耐煩喊休息

被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」　北市消保官今赴西門店稽查

敬酒不吃不來也罷！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

邱國正兒子涉性交易遭國安局汰除　今罕見帶女兒現身成亮點！

iPhone掛了「與世隔絕」一個早上　醫有意外收穫

美國安顧問：華府不認為加薩發生種族滅絕

海盜164公里火球狀元認愛！　「美國第一美少女」擁1200萬粉絲

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

政治熱門新聞

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

陳明文70歲壽宴　蔡英文、陳水扁到場祝福

柯連3天對決3大案　首集談北士科

邱國正兒子涉性交易遭國安局汰除　今罕見帶女兒現身成亮點！

吳釗燮魔法部吵架王　立委轟可悲

被爆藏籤！唐吉訶德將曝「補償措施」

王國材枯等一下午　韓國瑜：非常不好意思

吳釗燮嗆「林北一定吵到底」　徐巧芯霸氣回：那我就是老娘！

朝野舌戰逾3小時只確定「發言6分鐘」　立院周四再議

不滿綠跳針　韓國瑜不耐煩喊休息

敬酒不吃！黃越綏轟國民黨團缺席520　「一群勢利抓耙子」

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

韓主持協商喊「我很尷尬」　綠委想分享昌反對

蔡英文贈勳13名政務官員　賴清德獲頒「中山勳章」

更多熱門

相關新聞

韓國瑜今主持「環島高鐵」協商　綠轟兆元錢坑

韓國瑜今主持「環島高鐵」協商　綠轟兆元錢坑

立法院會最快明（14日）將表決「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案兩重大議案，立法院長韓國瑜今（13日）下午將召集朝野協商，民進黨團上午開記者會，痛批藍白連手提「錢坑法案」版本，涉及破兆元預算，卻未經交通評估、財務試算，委員會最多僅討論3分鐘，從未進行逐條審查，就要強行碾壓。

幕後／朝野13日協商賴清德國情報告　3黨最終聚焦AB「2形式」

幕後／朝野13日協商賴清德國情報告　3黨最終聚焦AB「2形式」

總統是否赴立院國情報告朝野達成初步共識　三大交通建設不是錢坑

總統是否赴立院國情報告朝野達成初步共識　三大交通建設不是錢坑

傅崐萁花東3條例要上兆特別預算　白營有意見、藍委也反彈「要避免」

傅崐萁花東3條例要上兆特別預算　白營有意見、藍委也反彈「要避免」

花東快等3案黨團協商　王國材：特別條例「失去客觀評估程序」

花東快等3案黨團協商　王國材：特別條例「失去客觀評估程序」

關鍵字：

朝野協商環島高速鐵路花東快速公路民主程序正義

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

友靠新青安「買1200萬預售屋」！他見地點愣了

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面