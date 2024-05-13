柯建銘：國會在瀕危邊緣　就在韓國瑜一念之間

▲柯建銘上周出席朝野協商會議。（資料照／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長韓國瑜今（13日）下午將召集朝野協商，討論「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案兩重大議案。民進黨團總召柯建銘撰寫長文呼籲韓國瑜，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌聯手，不該沒收的都沒收了，「望請你守住程序正義，守住民主最後一道防線」；「國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕，我懇切拜託，就在你一念之間」。

柯建銘表示，今年3月15日，韓國瑜參加國民黨「國會改革營」開幕時說，「民主太了不起了，可理性對話」，但，今天國會傅、黃兩人聯手，不該沒收的都沒收了，尤其是重中之重國會改革的《立院職權行使法》修正草案，甚至違憲擴權，無所不用其極，何來理性對話空間？僅存的就是韓國瑜該主持的「黨團協商」及「院會發言和表決」而已。

柯建銘表示，最關鍵是韓國瑜所主持的黨團協商及院會，「望請你守住程序正義，守住民主最後一道防線，而不是柔性配合傅、黃兩人主張」，委員會協商1個月後即可表決是違反《立法院職權行使法》第68條及71條之1，這是沒收院長權利、沒收院長唯二實權的黨團協商及院會，如果這樣，台灣民主會就此潰堤，直接宣判死刑。

對於今天下午將協商「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案兩重大議案，柯建銘表示，此兩案是上兆預算，須經可行性評估、環評，如何限期10年完成？這兩案的問題是剝奪行政院長編列預算權，違反《憲法》第58條、59條、70條及《憲法增修條文》第3條，且大法官釋字520 、585 、264 、391 、613號講得很清楚。

柯建銘表示，上周協商現場，傅崐萁、黃國昌同聲，不需協商，直接表決，傅甚言講5分鐘就清楚，不必囉唆，委員會就講過了，但不要忘記此兩案在委員會的逐條討論被沒收了，各3分鐘就出委員會了，迴避了違憲問題。

柯建銘向韓國瑜喊話說，「國會在瀕危邊緣，民主也將毀於一夕，我懇切拜託，就在你一念之間」。他表示，國民黨罵自己老人不睡覺寫臉書，講故事，可進老人院，讚美韓國瑜一出手擺平自己，完全KO，有效率人氣王，這些都是笑話一則，聽聽就好。