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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／朝野13日協商賴清德國情報告　3黨最終聚焦AB「2形式」

▲▼5/10立法院院會。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院院會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜下週將召集朝野協商，討論準總統賴清德到立法院國情報告的形式。據了解，在昨日院會休息期間，韓國瑜曾召集朝野3黨團幹部，就國情報告的答詢方式進行溝通，會議中討論出兩方案，分別是A案：三黨代表問完後綜合答覆；B案：三黨代表各自問完，各自回答，韓國瑜則請民進黨總召柯建銘將兩案帶回黨內研究，下週一再進行協商。

立法院院會昨在朝野三黨團達成共識下，順利將國民黨團及民眾黨團邀請準總統賴清德到立法院國情報告的提案逕付二讀，下周一將由院長韓國瑜召集朝野協商討論形式。

但在昨日院會進入討論事項之前，韓國瑜曾宣布休息，請朝野3黨團幹部溝通，據了解，三方有新的聚焦。與會人士透露，民眾黨團在昨日晨會中，黨團總召黃國昌對於昨日院會要討論法案先進行研商，針對總統國情報告詢答形式部分，民眾黨提出「以禮相待，不為難賴清德」的原則，同時也提出A、B兩方案。A案為，由各政黨按比例派代表詢問，國民黨推派5人、民進黨推派5人、民眾黨推派1人，待政黨代表問完後，賴清德一次性綜合答覆；B案為三黨代表依序問完，賴清德則依序回答。換言之，A方案賴清德只要回答一次即可，B方案賴清德則要回覆三次。

與會人士表示，昨日韓國瑜召集的協商中，民眾黨團當場便提出此A、B兩案，國民黨表示無意見，本來柯建銘有些意見要表達，但韓國瑜當機立斷請柯建銘將AB兩案帶回去跟民進黨內部討論，同時也詢問賴清德意見，待週一協商再說明。

據與會者形容，昨天朝野協商會議是本會期以來「前所未見的平和」，各政黨發言都相當理性，尤其柯建銘態度也顯得低調。該人士分析，因昨日的協商也有討論「花東交通建設三案」，他感受到國民黨團總召傅崐萁其實較在意這三案能否順利三讀，以完成長年以來的心願，因此對於賴清德國情報告形式，國民黨並沒有太多堅持，但藍、白兩陣營唯一僅守的底線是，絕不接受賴清德到國會來是「不問不答」。

其實從最近國民黨的發言也可看出，對於國情報告形式，藍營早就有釋出善意，傅崐萁日前受訪時曾表示，賴清德若不接受即問即答，至少要統問統答。顯見國民黨並不預設立場，任何都可以討論；柯志恩也說，這是我國有史以來，首位到國會進行國情咨文報告的總統，「統問統答」是目前可以討論的方向，至於是三人、七人答一次，用何種方式進行會進一步討論。

另，有藍營人士也透露，民進黨一直質疑國民黨堅持即問即答是違憲，但根據國民黨提出的《立委職權行使法》修正條文中指出，「立法委員進行前項口頭提問時，總統應接受即時詢答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定」。修正條文中的「即時詢答」，是包括統問統答、即問即答、一問一答在內，這都可以協商，最終是希望總統不要有「有問不答」的狀況而已。

▲▼5/10立法院院會。（圖／記者湯興漢攝）

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