快訊／缺錢用狠心滅了妻子一家！軟爛男「面無表情」移送地檢署

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重發生滅門血案，24歲張姓男子與30歲陳姓女子閃婚，婚後無業又在外積欠賭債，多次與妻子發生爭吵，還向同住的岳母借款40萬，吃、喝、住全靠妻子，但他卻因缺錢，2天內先後掐死妻子、岳母，甚至連3歲的繼子也不放過，事後展開逃亡。警方昨(12日)於台中一處日租套房將人逮捕，今(13日)上午移送地檢署複訊，稍早畫面曝光，他全程面無表情，被警方帶上車準備帶往地檢署。

▲三重祖孫滅門，張嫌移送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

整起案件發生在11日晚間，陳女的姊姊多日聯繫不上媽媽，找來鎖匠開門後，卻驚見媽媽、妹妹，以及外甥陳屍在床上，而妹婿則失聯，當場崩潰報警。

警方獲報到場，懷疑失聯的妹婿張男涉有重嫌，於是徹夜調閱監視器，發現他6日搭乘白牌計程車離開住處，接著於板橋車站搭乘高鐵逃亡台中，警方隨即於昨日上午前往台中一處日租套房埋伏，順利將人逮捕到案。

張嫌到案後坦承犯案，而警方調查發現，吃喝住全靠妻子賺錢的張嫌，不但無業還在外積欠賭債，為了還錢把帳戶賣給詐騙集團，因此涉犯詐欺罪嫌遭到通緝，之後他又向岳母借了40萬還債，更用岳母身份向銀行借款逾期未還被催款，4月間他又與陳妻因債務問題大吵，因而埋下殺機，於5月1日及2日接連兩天將妻子、岳母及繼子狠狠掐死。

警方今上午10時將張嫌移送地檢署複訊，而稍早現場畫面曝光，可以看見他穿著巴黎世家的名牌T shirt，面無表情走出警局，被警方快步帶上車準備送往地檢署。