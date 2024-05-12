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快訊／31歲泰女遭砍手腳推下山慘死　同鄉女雇主羈押禁見

▲▼基隆殺人棄屍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲31歲泰國籍女子遭同鄉女雇主殺害後，棄屍基隆大武崙砲台山區。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

1名31歲泰籍女子，10日晚間被林姓女雇主（泰籍新住民）殺害，棄屍基隆大武崙砲台山區。警方依據監視器畫面循線追緝，昨日下午在林女住處將她逮捕到案，檢方訊後認定林女涉犯殺人重罪，且有滅證、逃亡之虞，深夜向法院聲請羈押，基隆地院今（12日）下午召開羈押庭，裁定羈押禁見。

一名31歲泰籍女子持觀光簽證來台2個多月，不料10日晚間被林姓女雇主（泰籍新住民）載往基隆市大武崙砲台山區，雙方疑發生口角衝突，林女一怒之下竟持刀狠砍死者，再將其推下半山腰的產業道路旁邊坡。

案發前，死者曾傳訊向男友求救，男友報案後也跟2名友人根據定位尋人，但女友被找到時已成冰冷遺體。警消到場後發現，死者手腳各有一處刀傷，現場血跡斑斑，經檢警相驗後研判，刀傷應非致命傷，死者是被推下邊坡後因失血過多身亡。

檢察官並偕同法醫於11日下午前往相驗完畢，將擇日進行解剖。另檢警積極追查，查得泰籍同鄉林女涉有重嫌，經檢察官訊問後，於昨日深夜，以林女涉犯殺人罪，嫌疑重大且有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院於今（12日）下午開庭裁定羈押禁見。

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