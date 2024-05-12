貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

▲包裹詐騙橫行，前物流業者提醒如何避免踩雷。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

近年來包裹詐騙盛行，不少人從超商或者物流收到包裹打開後才發現裡面空無一物，或者根本空無一物。有自稱前物流業者的網友發文分享自身經驗，提醒大家可以減少踩雷的撇步。

原Po在PTT八卦板發文表示，曾經在理貨時遇到很多包裝一模一樣的包裹，價值不超過5百元且都是指定貨到付款，裡面的送貨大姐就直接說「這都嘛是詐騙包裹，每隔一段時間都會有」。

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原Po接著指出，「由於公司之前早晨會議就已經明說，『「我們是負責送貨而已，把包裹送到客戶手上才是應該做的事。至於客戶要不要收，是客戶的事。因為提醒客戶，而被客戶投訴是你自己倒楣」』」

因此，自己在遇到熟客時都會直接表明是詐騙不要收貨；遇到不熟的客戶時則是暗示沒買過的東西不要收就好。

原Po強調，「萬一有收到這樣的詐騙包裹，記得第一時間要打去物流營業所，告訴他們你沒買這個東西，這樣或許還有辦法退款給你，麻煩不要打給司機，要求司機退錢，因為錢入帳後，司機也沒辦法退款給你」。

對此，不少網友在留言處指出，「推好心人一生平安」、「推好心」、「有次我同時間買五件，我也忘了自己買什麼」、「你是好人，我媽收到好幾次詐騙包裹，說了幾十遍還是沒用」、「之前有遇過，物流大哥也是說很可能是詐騙如果不確定有沒有買先不要收，確認好之後可以再請他們配送就好」、「感謝內行人」。