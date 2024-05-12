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社會 社會焦點 保障人權

獨／網售神秘「獨角鯨的牙」　他打1999、農委會檢舉遭冷回

▲黃先生表示自己在臉書看到有人販售二級保育類「獨角鯨」的牙 。（圖／投訴人提供）

▲黃先生表示自己在臉書看到有人販售二級保育類「獨角鯨」的牙 。（圖／投訴人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名黃先生在網路發現有人在販售疑似二級保育類、被稱為獨角鯨的一角鯨的犬齒，當下他決定向高雄1999專線舉報，沒想到1999專線人員卻要他提供販售者的公司行號，當場讓他傻眼，隨後他也向農委會舉報，結果對方要他等到上班日再打，接連碰壁讓他非常失望，轉而投訴《東森新媒體ETtoday》，直呼公家單位面對檢舉心態實在是太草率了！

黃先生10日逛網路，發現某一個臉書社團有人在販售疑似二級保護類被稱為獨角鯨的一角鯨犬齒，貼文者還說：「懂貨的來」，底下網友詢問販售價格，貼文者回：「800一克」，還有人問整支價格，貼文者答15萬。黃先生看到之後非常憤怒，因為一角鯨（學名：Monodon monoceros）屬於鯨豚類動物，是係中央主管機關行政院海洋委員會依野生動物保育法第4條第2項公告為珍貴稀有（第2級）之保育類野生動物，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。

▲黃先生表示自己在臉書看到有人販售二級保育類「獨角鯨」的牙 。（圖／投訴人提供）

▲黃先生表示自己在臉書看到有人販售二級保育類「獨角鯨」的牙 。（圖／投訴人提供）

黃先生說一角鯨的牙通常會被拿來做成印章或是刀柄，不過依照規定是不能販售，所以他看到臉書販售的貼文之後，就立刻打電話給1999檢舉，但沒想到1999人員聽完之後回覆黃先生「沒有公司行號，如果你要檢舉就必須要有公司行號」，聽到這個回答讓黃先生氣炸了，他說在網路上看到有人販售毒品，檢舉也需要對方的公司行號嗎？隨後他也向農委會檢舉，接電話的人請他上班時間再打，這讓他直呼公家單位的檢舉處理效能實在是「太草率」。

其實在去年網路上一名以藝品代工為業的陳姓男子，也在臉書公開販售一支「獨角鯨牙」。當時他在貼文中強調「真的不是便宜貨，所以要有能力與心理準備才來問」，最後被檢察官依照野生動物保育法起訴，一審被判刑11月。後來高等法院高雄分院考量到陳男是家庭的經濟支柱，且已坦承犯行並承諾不再犯，因此二審判決維持原判，但改為緩刑3年。

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