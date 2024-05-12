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鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

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▲今晚到明天鋒面快速通過，各地降雨機率增加，中部以北、宜蘭花蓮帶來短暫陣雨甚至雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

好天氣即將結束，中央氣象署指出，今（12日）白天環境偏南風，各地暖熱，台南中午出現高溫35.9度，但今晚到明天鋒面快速通過，各地降雨機率增加，中部以北、宜蘭花蓮帶來明顯短暫陣雨，甚至雷雨出現，而周二到周五因吹東北風，北台灣低溫20度，白天高溫回到30度，但局部因輻射冷卻，日夜溫差大。

氣象署預報員黃恩鴻說，白天台灣附近受到鋒面前緣影響，環境吹溫暖的偏南風， 各地多雲到晴，感受溫暖偏熱，有極端高溫出現，主要在中南部近山區，台南市出現35.9度是今天最高溫，雲林、彰化、嘉義也都有到35度。

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▲▼今（12日）高溫，台南出現35.9度，雲林、嘉義、彰化也有35度。（圖／氣象署提供）

▲今天台南出現35.9度高溫，雲林、嘉義、彰化也有35度。（圖／氣象署提供）

他說，從衛星雲圖來看，雲系從日本往南延伸到華南一代的低壓範圍，也就是鋒面所在位置，目前距離台灣仍有一段距離，但隨著鋒面接近越來越不穩，水氣會逐漸增加，海峽及午後雷陣雨發展，主要在屏東山區有午後雷陣雨。

黃恩鴻表示，隨著鋒面接近，環境越來越不穩定，降雨越來越明顯，預估今晚到明天白天鋒面快速通過，降雨主要在中部以北、宜蘭和花蓮有明顯短暫陣雨，甚至雷雨出現，其他地區在鋒面通過時，降雨機率也增加會有短暫陣雨，出門務必攜帶雨具備用。

▲▼未來降雨預測示意圖。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨預測示意圖。（圖／氣象署提供）

他表示，明晚鋒面通過隨後東北季風影響，帶來乾涼空氣，整體降雨趨緩，水氣偏少，僅剩東半部及西半部山區會有零星降雨，周二到周五吹東北風，感受比較涼，高溫下降一些，但白天大致多雲到晴，午後山區則有局部雷陣雨發展。

▲▼未來溫度預測示意圖。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度預測示意圖。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻表示，今晚到周一鋒面通過、隨後東北季風影響，氣溫下降，周二到周五清晨北台灣低溫20度，因輻射冷卻影響，北部局部溫度更低在16到18度，但白天太陽溫度回升28至30度，周二到周五這段時間日夜溫差大。周五之後環境轉為偏東風，溫度再回升，高溫30度、低溫22至24度。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，未來一周天氣單純，周一、二東北季風報到，周三減弱，周四東北季風再起、周五又減弱，整體水氣較少，天氣穩定。另黃恩鴻說，上周原本看到熱帶系統的發展訊號，但最近沒看到訊號，由於赤道一直都有熱帶擾動，未來是否發展變強成為颱風、靠近影響到台灣，要再觀察。

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