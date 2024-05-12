羅盤異常迷航！漁船擱淺台東大竹岸際　海巡即時救援

▲新海燕號漁船擱淺，海巡協助救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

11日17時20分，第十巡防區指揮部接獲伽藍安檢所回報，伽藍籍「新海燕」漁船，於屏東南仁鼻海域因方向羅盤異常，無法辨識航行方向，船上1員目前平安惟僅能沿岸航行，海巡署隨即通報艦隊分署第十五海巡隊線上海巡艇前往協處，全程由雷達及第一三岸巡隊岸際巡邏組隨船監控，並由海巡艇伴航戒護，監控期間多次嘗試與船長聯繫向外航行未獲回應，於晚間23時20分，「新海燕」漁船航行距岸過近遭浪拍打至大竹篙溪岸際導致擱淺。

第十巡防區指揮部隨即成立應變中心，立即由第一三巡隊第三機動站巡邏人員前往察看船員狀況，第十五海巡隊線上艇於周邊海域實施戒護，並通報台東縣環保局及海洋保育署第十工作站等單位前往協處，經海巡人員上船查看，確認船上有1名本國籍船員，由海巡人員勸導及安撫後配合下船上岸，初步檢視均無受傷情形，

查看發現船上現存油料不足100公升，船體並未發現破損及漏油狀況，已協調其他漁船前來協助拖帶，於12日11時55分，其他漁船成功協助脫困，現場無油污外洩情形，並由第十五海巡隊線上艇伴航戒護返回伽藍漁港。

第十巡防區指揮部呼籲：民眾若於岸際、港區發現漁船擱淺、救生救難或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。