台東響應國際家庭日！　親子彩繪共創幸福時光

▲臺東縣府響應國際家庭日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為喚起國人重視家庭價值，臺東縣教育處響應聯合國「國際家庭日」，11日在國立臺灣史前文化博物館舉行「愛在五月天-國際家庭日」活動，邀請家庭故事圖文活動的受獎者和家人分享孩子獲獎喜悅，教育處長蔡美瑤與孩子們同樂，鼓勵家庭透過共學、共遊建立良性互動。

臺東縣長饒慶鈴表示，聯合國將每年5月15日定爲「國際家庭日」。今年為聯合國國際家庭日倡議30週年。30年來，數位時代的推進，家庭成員的組成，人口趨勢的發展，人與人甚至是家庭的溝通相處，都面臨新的挑戰；教育處響應辧理「珍愛家庭」圖文徵選及親子彩繪工坊活動，希望促進民眾對家庭的重視，鼓勵一起共學、同樂。

教育處長蔡美瑤指出，頒獎活動邀請受獎者和家人分享孩子獲獎喜悅並一同彩繪陶罐，大家放下對3C產品的依賴，參與家庭教育中心規劃的彩繪親子體驗活動，難能可貴；圖文畫作與親子彩繪，前者是由學校師長引導孩子看見自身家庭，描繪全家人共同參與的家庭日活動，畫作展現學校的美術教育成果；彩繪工坊則是將史前文物注入現代時尚，展現家庭互動、創作力，除了有助於自我成長與學習，同時共創親子同樂、共遊的幸福時光。

教育處說明，今年圖文徵選活動共收到全縣93所公私立國中小學1578件作品，國小3-4年級是送件數最多的組別。從作品中看到，小朋友的構圖展現家庭溫馨的生活互動情境，全家圍桌吃飯、出遊是大多數的畫作主題，採果、釣魚、射箭、節慶等內容則呈現地方文化，另外，畫作用色、人物服飾等，也呈現族群多元。