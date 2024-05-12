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自由行住宿優惠1000！台東觀光振興方案出爐　旅行團最多補助1.5萬

▲▼0403花蓮強震重創花蓮觀光旅遊，清明連假本該熱鬧擁擠的東大門夜市，開門做生意的店家三三兩兩，遊客更是稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）

▲0403花蓮強震重創花蓮觀光旅遊，東大門夜市遊客稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

0403強震重創花蓮，同一旅遊廊的台東也深受影響，花蓮觀光振興方案於6月1日啟動，交通部觀光署今（12日）公布台東振興補助方案，將分階段進行，團體旅遊補助7月1日至9月30日，2天1夜、20人以上每團補助最高1.5萬元，自由行8月1日至9月30日周一至周四限定，每房每晚最高補助1000元。

觀光署表示，0403地震災後振興觀光方案，行政院核定6月1日啟動觀光振興花蓮方案，依觀光署專業分析及經驗，咸認花東在交通、文化及資源是旅遊生命共同體。因此，在震災振興補助比例原則下，分階段辦理台東振興三大措施，全案經觀光署與台東縣政府共同研商，且取得共識，將分階段進行。

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▲▼台東海濱公園,台東國際地標。（圖／翻攝自台東觀光旅遊網）

▲台東海濱公園，台東國際地標。（圖／翻攝自台東觀光旅遊網）

觀光署指台東三大措施，包括一、台灣好行及台灣觀巴優惠措施：自本（113）年6月1日起結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘、觀巴花東2折優惠。

二、團體旅遊補助措施：實施期間本（113 ）年 7 月 1 日至 9 月 30日，旅行業辦理 2天 1夜以上旅遊團(放假日不超過 1 日)，每團 20人以上，住宿台東每團最高補助 1.5萬元，每家旅行社最多申請 2 團。

三、自由行住宿優惠措施：實施期間本（113）年 8 月 1日至 9月 30 日，住宿台東地區週一至週四限定，每房每晚最高補助 1,000元。

▲台東日暉國際渡假村。（圖／日暉國際渡假村提供）

▲觀光署表示，台東災後振興觀光方案分階段進行，2天1夜、20人以上每團補助最高1.5萬元，自由行周一至周四每房每晚最高補助1000元。台東日暉國際渡假村。（圖／日暉國際渡假村提供）

觀光署強調，0403花蓮地震救災、重建、振興三階段以來，觀光署所屬花東縱谷及東海岸兩大國家風景區管理處，同步在重建整修後，與花蓮、台東縣政府合作，將配合仲夏節與暑假期間，以系列性亮點活動加強引客，並強化國外宣傳行銷。

觀光署表示，在花蓮觀光振興與搭配台東旅遊振興下，互相旅遊扶持及呼應廊帶振興作為，必能早日恢復觀光旅遊產業動能。
 

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