端午車票午夜開搶！雙鐵加開206班次　把握今年最後連假出遊

▲高鐵端午疏運加開107班次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天假期將是今年最後一次連假，台鐵和高鐵共加開206班次，其中高鐵加開107班，台鐵加開99班，明天(10日)凌晨0時起開搶。另端午疏運三大尖峰時段，高鐵也擴大北中區間車自由座運能，配置8節自由座車廂。

端午3天連假將至，台灣高鐵疏運期間加開107班次列車，包括南下49班、北上58班，加上原有班次，總計共提供876班次的旅運服務。各車次列車自周五凌晨0時起開放購票。

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高鐵公司也針對台中以北區間自由座需求較高的三大時段，包括南下的6月7日15~20時、6月8日7~9時，以及北上的6月10日13~20時，北中區間車均配置8節自由座車廂。

台鐵公司端午疏運期間全線則加開99班，明天凌晨0時起開賣，包括東部地區實名制列車5班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車5班、潮州-台北-花蓮EMU3000型自強號列車3班，台北-高雄-台東EMU3000型自強號3班。

▲台鐵端午疏運加開99班次。（資料圖／記者呂佳賢攝）

此外，台鐵西部幹線也加開直達加班車，包括南港-彰化普悠瑪號直達車6班、七堵-潮州EMU3000型自強號直達車8班、七堵-高雄EMU900型區間快車6班。

另台鐵東線實名制列車班次於5月11日0時起，開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。