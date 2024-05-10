腸病毒就診創10年新高！疫苗一劑4000元　藍委推：納入公費施打

▲立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、林沛祥召開「腸病毒疫苗應納入公費」記者會 。（圖／羅廷瑋辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國內腸病毒正處流行期，疫情持續上升，依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計16,240人次，較前一週上升13.4%，已創下10年新高，對此，立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、林沛祥今（10日）召開記者會，要求衛福部應將腸病毒疫苗納入公費施打，減輕家庭育兒負擔。

羅廷瑋指出，為預防腸病毒，許多家長都會帶嬰幼兒施打腸病毒疫苗，但目前一劑腸病毒71型疫苗，自費要價4000元，更依廠牌不同，施打最少都2-3劑，對於家長而言，4000元是一筆極大的負擔，何況需施打2-3劑，要求衛福部將腸病毒疫苗納入公費施打範圍，減輕年輕家庭的育兒負擔，同時也兼顧國內少子化危機下，政府照護孩童的責任。

▲腸病毒近日進入高峰期。（示意圖／花蓮衛生局提供）

黃健豪表示，去年競選立委期間就曾與身邊幾位委員一起召開記者會，呼籲政府正視腸病毒公費疫苗問題，據統計全國0-5歲幼童約百萬人上下，若全面實施公費疫苗，政府負擔也僅增加近百億元，對於財政負擔並不會太沉重。我國腸病毒疫情去年最高峰大約是一週1.3萬人，本來相關單位的回覆是因為疫情解封，但今年才不到五月已經高達一週1.6萬人，且鄰近的日、韓、香港及中國大陸，也都在持續創高峰，呼籲衛福部應該要嚴陣以待，儘速研議公費腸病毒疫苗施打，減輕育兒家庭負擔。

廖偉翔建議，衛福部應儘速責成ACIP會議（傳染病防治諮詢會預防接種會議）召開臨時會，把「腸病毒A71型疫苗納入公費施打範圍」一案納入討論事項並且研議通過，以保障幼童健康權益的同時，也大幅減輕家長的經濟負擔。

林沛祥表示，目前市面上的腸病毒疫苗僅能以自費形式施打，且一劑的價格高達4千元，造成一般家庭另一種負擔，強調必須將腸病毒相關疫苗納入公費疫苗範圍，另為了避免腸病毒疫情擴散，呼籲民眾要加強自我防護意識，勤洗手、保持環境清潔，避免共食並關注食品安全問題，以確保個人和家人的健康安全。