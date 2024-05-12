　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聽媽媽的話！　5星座「媽寶男」

情侶吵架,女友穿太少,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多女生害怕交到媽寶男友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是母親節，清水孟國際塔羅小孟老師表示，祝天下媽媽母親節快樂，也分享雙魚座、巨蟹座、金牛座、天蠍座、摩羯座是「媽寶男」。

第五名：摩羯座

[廣告]請繼續往下閱讀...

摩羯座以家人為第一，若沒自信者，更容易成為媽寶。

摩羯座非常重視家人，也無法接受家人被欺負，所以一切都是為了家人。此時，若是能力、自信不足的摩羯，則會反過來，站在家人的後面，尤其是讓媽媽的愛來當領頭羊，一切以媽媽的話為主。

任何事都扯到媽媽，而自己就毫無主見，也不敢自作主張，就怕媽媽不開心。不管是感情事或是生活中的瑣事，都找媽媽來當救兵。

第四名：天蠍座

天蠍座就是習慣讓家人幫忙做決定，所以才被列為媽寶男。

超級愛家、戀家，離不開家，無法在外面過夜，會把父母掛在嘴邊，無法違逆父母。天蠍座猜疑心最重，但唯獨不懷疑自己的母親，天生的不安全感，只有父母能讓他們安心。

成長階段習慣性讓父母代替做任何決定，出社會後依舊如此。若女友跟母親有爭執，也是站在媽媽這邊，非常在乎媽媽的意見，也常拿「我媽說」來當藉口，光是講話方式就容易被當媽寶。

第三名：金牛座

世上只有親人最重要，百善孝為先，聽媽媽的話為第一。

因為孝順，所以有時會盲從父母的期望，過度聽從而不知道做自己，這就是金牛座會出現的情況。還有就是性格溫和且內向的金牛，這時溫柔的媽媽就會帶領金牛們走向世界，也提供了最有力的愛來當後盾。

所以媽媽是金牛們眼中的偉人，也就更加順從媽媽的話。同時也認為媽媽會把賺來的錢保管好，這時連同財產也以媽媽的意見為主，因此金牛座也成為媽寶集團的成員了。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的特質就是重視家人、依賴家人、懂事又黏人，所以容易成為媽寶。

巨蟹男由月亮守護，所以帶有母性的溫柔，喜歡照顧人也照顧家人，因此和家人的關係很深，再加上特別孝順，外出隨時都在跟媽媽報備，捨不得父母擔心，「顧家的好男人」這個名聲自然就傳開來了。

若媽媽比較強勢一點，或是媽媽更寵溺孩子，這時就更加是把媽媽掛在嘴邊了，變成什麼事都不敢自己作主，萬般皆以母為主的媽寶，這可就不是好名聲了。

第一名：雙魚座

雙魚座真的是因為依賴性太強、獨立性太差，所以非常容易成為媽寶男。

沒主見、沒自信、不成熟、習慣被照顧，就以上這幾點，所以雙魚座的媽媽就捨不得孩子在外面辛苦過日，常常擔心孩子的生活作息，擔心孩子遇到問題無法解決。

而雙魚孩子本身，也習慣性有事就找媽媽幫忙，有問題就問媽媽的意見，喜歡窩在媽媽保護下的舒適圈，也會認為「媽媽這麼照顧我，我怎麼能拒絕呢？」因此要讓雙魚座擺脫媽寶男的名聲，實在有困難。

ET快訊
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

小孟老師／5月12日星座運勢

小孟老師／5月12日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，5月12日如下：

媽媽嘆：如何脫離已婚媽寶兒子？

媽媽嘆：如何脫離已婚媽寶兒子？

小孟老師／5月11日星座運勢

小孟老師／5月11日星座運勢

小孟老師／5月10日星座運勢

小孟老師／5月10日星座運勢

夫妻戶政辦離婚！　媽寶老公跑回家：要跟我媽討論一下

夫妻戶政辦離婚！　媽寶老公跑回家：要跟我媽討論一下

關鍵字：

媽寶小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面