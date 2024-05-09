夫妻戶政辦離婚！　媽寶老公跑回家：要跟我媽討論一下

▲原PO表示，離婚資料都準備好，但到了戶政事務所媽寶老公卻跑回家。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

這種狀況也真傻眼，近日一位人妻說，她離婚資料都準備好，要到戶政事務所等叫號，媽寶老公卻跑回家，因為要跟媽媽討論一下。網友看了酸，「真的是媽寶！忘記帶媽媽出門」、「下次要約辦離婚手續時，叫他媽媽先擠一瓶母奶」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「本來已經離婚資料都準備好，到了戶政事務所等叫號，媽寶說離婚協議書他還要回家，跟他媽討論一下就跑了，跑了，跑了。」

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面對這傻眼狀況，不少網友看了開酸，「下次要帶媽媽去戶政，有什麼事可以當場討論，不用來來回回浪費時間」、「都結婚了還在媽媽」、「真的是媽寶！忘記帶媽媽出門。」、「為什麼要跑，叫他媽來就好啦，順便接放學」、「記住絕對要離開那個巨嬰」、「下次要約辦離婚手續時，叫他媽媽先擠一瓶母奶，讓他帶出門，這樣想媽媽時乖乖喝奶，不用再擔心他又要跑回家了」。

也有人問，「我很好奇有沒有那種，老公雖然是媽寶，但是婆婆一樣對媳婦很好的，還有就是有沒有，像抖音三隻羊在演的一樣，對媳婦比對兒子好的」、「就是不想離婚找理由，但是這個藉口很爛」。

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