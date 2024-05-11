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公益 公益 互助 溫馨

各界齊心做公益！中市慈善音樂會1個月共募集逾227萬將全數捐贈

▲▼台中,母親節,慈善,音樂會,募款,公益。（圖／台中經發局提供）

▲台中市精密機械科技園區廠商協進會今（11）日在丰二三1樓音樂廳舉辦「溫馨五月母親節慈善音樂會」，募款金額已超過227萬元，將全數捐贈予社會。

圖、文／台中市政府經發局提供

以花與旋律，綻放愛心與溫暖！台中市精密機械科技園區廠商協進會今（11）日在丰二三1樓音樂廳舉辦「溫馨五月母親節慈善音樂會」，邀請多組知名音樂人士與樂團、台中市政府經發局長張峯源及衛生局長曾梓展亦演奏多首曲目傳遞溫馨的氣氛，現場座無虛席，副市長鄭照新亦到場祝福活動圓滿成功。活動發起人協會理事長林守堂表示，感謝各界齊心「募心募愛」，本次透過鮮花、音樂與捐款表達親情與人情。經發局說明，經歷一個月期間，募款金額已超過227萬元，將全數捐贈予社會，延續善心。

經發局說明，本次匯聚各界逾百名人士及在地企業代表一同參與慈善活動，如市議員黃馨慧、林霈涵、朱暖英、林祈烽、三鋒機器董事長林松益、總經理郭璦玫、臺灣強發展董事長陳重熙、群祐機械董事長陳永豐、漢宗工業總經理紀華、僑光鐵工廠董事長張瑞芝、高碲設計史吉福等，皆透過自身小小的力量傳遞心意與關懷。此外，活動現場更發送每人一朵康乃馨，透過樂曲與鮮花傳送祝福、與聽眾及媽媽感受溫馨母親節。

社會局表示，本次活動捐款已達227萬元，金額比原先預期增加10倍之多，顯示台灣愛心不斷！後續這筆善款會全數撥入市府社會救助金專戶，用來照顧弱勢家庭及兒少，協助突遭變故家庭急難之用。盼透過本次活動辦理，能匯聚更多的愛心，從現在開始都可以透過任一管道、小小動作幫助需要被幫助的人，讓愛從不缺席。

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