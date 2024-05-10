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基隆安樂區表揚26位模範母親　謝國樑感謝用愛灌溉家庭

▲基隆安樂區表揚26位模範母親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆安樂區表揚26位模範母親。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

這周末就是溫馨的母親節，基隆市安樂區公所今（10日）隆重舉辦模範母親表揚大會，由各里及原住民推薦，共26位媽媽們接受市長謝國樑親自表揚，他並表達對天下母親的敬佩及祝福。

謝國樑不僅稱許模範母親們的奉獻，也向全天下的母親們預祝佳節快樂。他表示媽媽為家庭犧牲奉獻不求回報，從照顧自己的兒女到現在當了阿嬤還繼續照顧兒孫，媽媽們真的是非常偉大的存在，他要向所有母親致上深深的感謝與敬意。

▲基隆安樂區表揚26位模範母親。（圖／記者郭世賢翻攝）

安樂區此次共有26位模範母親接受表揚，每位都是「教子有道、良母模範」，以她們豐富精采的人生證明母愛的偉大；其中，鶯安里的曾蔡錦鑾女士高齡94歲，歷經日據時代至今，服務教育界超過40餘年，年輕時更曾代表本市排球隊出賽，為市爭光，她為社會付出，也為教育界付出，更在家庭盡心盡力，榮獲安樂區母親代表接受全市表揚。

現場每位模範母親都有著不同刻骨銘心的故事，像是慈仁里何李玉枝女士，丈夫不幸英年早逝，獨自扶養三個子女，過程艱辛卻從不埋怨，今將孩子提拔長大，更於閒暇時間回饋社會，投入志工服務，實為楷模。

永康里陳美惠女士則是全心照顧晚年受病痛所苦的公婆及父母，兩頭服侍照顧，直至相繼離世，隨後再次投入社會，服務20餘載，如今全家相處和諧，一家三代和樂融融，她為家庭、社會的付出，令人敬佩。

▲基隆安樂區表揚26位模範母親。（圖／記者郭世賢翻攝）

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