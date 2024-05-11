　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

愛心市集in鷲嶺食肆　親子同樂學消防做公益

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過宣導看板、宣導布條，趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識，現場並設置消防童車體驗、小小消防員、住警器宣導等闖關活動，吸引不少民眾親子一同參與。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鷲嶺食肆前身是鶯料理，鄰近當時的台南州廳、市役所等官署在地，日治時期曾是政商名流的交際應酬場所，近幾年由台南知名的阿霞飯店進駐開設鷲嶺食肆，本次活動經阿霞飯店邀請，由中正消防隊向民眾講解預防火災及火場自救的觀念，同時也向民眾推廣「獨立式住宅火災警報器裝設」、「防範一氧化碳中毒」、「用火用電安全」、「地震保命3步驟」、「滅火器使用」等消防知識，現場也有中島花房準備各式鮮花、小花束、二手衣物、兒童玩具、生活廚具等，邀請民眾來學習消防知識、做公益及慶祝母親節。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源指出，災害往往無預警的發生，在平時須具備危機意識，民眾應安裝住宅用火災警報器來提早偵測火災的發生，即早應變逃生，可選購住警器來當作母親節的特別禮物。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，台南市推廣安裝住警器已行之有年，自2019年迄今，因住警器成功動作而減災的火警案件已累積有140件，成功逃生人數有262人。母親節將至，除了慰勞母親的辛勞外，也提醒民眾購買住警器。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

新竹香山停電！台電：線路設備故障

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

瞬間豪大雨致高壓斷線　桃園千戶停電

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北表揚380模範生代表30優秀身障學生

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

烏克蘭1家3口故障帆船修復完成航向新旅程

2歲男童遭凌虐致死台南社會局提升兒少返家標準強化作為

基隆首座寵物公園在暖暖　謝國樑開箱毛孩開心瘋玩

台中「水井嬰屍」案　高大成這麼說

台南做工行善團修屋準內政部長劉世芳到場慰勞

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

桃園YouBike2.0第二階段　拆轉啟動　

更多熱門

相關新聞

南消四大與社團攜手教導消防知識

南消四大與社團攜手教導消防知識

智慧手機蓬勃發展，人手一機，如何善用網路，及時取得必要資訊已是如今的生活常態，台南市消防局第四大隊左鎮分隊在母親節前夕，結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，辦理消防資源線上教學，指導據點長輩及家屬，利用智慧手機進行QR Code掃描，必要的消防急救資訊，確保急難時刻不慌張，從容面對自救救人。

抓住生命關鍵　基隆消防分享救災救護經驗

抓住生命關鍵　基隆消防分享救災救護經驗

捷報連連！安得烈培鷹學子表現佳

捷報連連！安得烈培鷹學子表現佳

生麗傳「馨」意多陪一里路　花藝打造溫馨母親節

生麗傳「馨」意多陪一里路　花藝打造溫馨母親節

強化民眾洽公環境安全南消結合公所辦理消防講座

強化民眾洽公環境安全南消結合公所辦理消防講座

關鍵字：

愛心市集鷲嶺消防公益

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面