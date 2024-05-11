愛心市集in鷲嶺食肆　親子同樂學消防做公益

▲台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊中正分隊於母親節前夕，結合中島花房，在鷲嶺食肆舉辦超有愛的小市集，透過宣導看板、宣導布條，趣味問答贈送小禮物方式來吸引名眾的參與，增進民眾的消防常識，現場並設置消防童車體驗、小小消防員、住警器宣導等闖關活動，吸引不少民眾親子一同參與。

鷲嶺食肆前身是鶯料理，鄰近當時的台南州廳、市役所等官署在地，日治時期曾是政商名流的交際應酬場所，近幾年由台南知名的阿霞飯店進駐開設鷲嶺食肆，本次活動經阿霞飯店邀請，由中正消防隊向民眾講解預防火災及火場自救的觀念，同時也向民眾推廣「獨立式住宅火災警報器裝設」、「防範一氧化碳中毒」、「用火用電安全」、「地震保命3步驟」、「滅火器使用」等消防知識，現場也有中島花房準備各式鮮花、小花束、二手衣物、兒童玩具、生活廚具等，邀請民眾來學習消防知識、做公益及慶祝母親節。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，災害往往無預警的發生，在平時須具備危機意識，民眾應安裝住宅用火災警報器來提早偵測火災的發生，即早應變逃生，可選購住警器來當作母親節的特別禮物。

消防局長李明峯表示，台南市推廣安裝住警器已行之有年，自2019年迄今，因住警器成功動作而減災的火警案件已累積有140件，成功逃生人數有262人。母親節將至，除了慰勞母親的辛勞外，也提醒民眾購買住警器。