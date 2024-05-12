AI正夯！新北與大學開應用課程　31門免費講座開放高中生報名

▲新北教育局與政治大學合開AI應用課程。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局與政治大學、清華大學等多所大學合作，從即日起至6月共開設31門免費的假日微課程與專題講座，內容包括生成式AI、醫學、探究與實作、雙語、永續發展及食品營養科學專題等，提供新北市公私立高中生自主學習，豐富學習歷程。

新北市教育局表示，有鑑於AI已成為教育重要趨勢，特別推出6門與AI相關的課程，如政治大學開設「用AI來畫畫」、「元宇宙數位策展」及「你比AI更厲害：做個意義產製高手」；台北市立大學開設「人工智慧入門與實作」；台北大學開設「創造智慧環境之大人物雲：讓人類生活更美好」以及馬偕醫學院開設「臨床視光與AI應用發展」。

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參與課程的崇光高中學生郭庭佑說，在接觸到用AI畫畫之後，才知道現在的人工智慧已經如此進步，透過使用關鍵的「咒語」(prompt)，就能展現超乎想像的作品，而小組討論的劇本也可以瞬間轉變成為四格漫畫，課程開啟了她對AI的好奇，也希望能更進一步去學習相關的應用。

新北教育局表示，新北市自2021年起，分別與政治大學、清華大學、中央大學、台北市立大學、台北大學、馬偕醫學院、輔仁大學等7所大學開設假日專班及微課程，也與陽明交通大學合作設立「新北市數位教學專區」，提供新北市學子實體及線上多元豐富的自主學習資源，並建構高中生完整大學18學群的探索與體驗，相關課程可上「新北市與大學共創學習媒合平臺」查詢。