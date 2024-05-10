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勞動部雲嘉南分署徵求服務志工　 號召有愛心喜愛助人民眾加入團隊

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，10日起招募熱血志工，希望號召更多有愛心、喜愛助人的民眾加入志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，10日起招募熱血志工，希望號召更多有愛心、喜愛助人的民眾加入志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，10日起招募熱血志工，希望號召更多有愛心、喜愛助人的民眾加入志工團隊，一同協助有需要的人，造福更多待業民眾，也讓就業服務更有溫度。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，志工隊是分署推動各項服務的有力推手，目前一共70餘人，即日起號召10名新血，提供民眾引導及簡易諮詢服務，擔任志工不僅可以協助他人，獲得成就感，也能帶來個人視野上的成長，歡迎年滿18歲、有意投入志願服務的民眾加入。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，10日起招募熱血志工，希望號召更多有愛心、喜愛助人的民眾加入志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署就業服務志工隊，在母親節前夕也前進永康人潮眾多的尚青黃昏市場，發放「婦女再就業計畫方案」宣導資料，推廣婦女再就業獎勵、雇主工時調整獎勵給需要的對象，為媽媽們可以重回職場提供支持與鼓勵。

雲嘉南分署志工隊隊長李雅慧表示，自己是全職家庭主婦，透過當志工的機會，保持與社會的連結，也掌握到政府不少協助資源，進而協助身旁不同需求的待業民眾、雇主朋友等，如婦女再就業計畫，針對因家庭因素離開職場180天以上的婦女提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」、最高3萬元的「再就業獎勵」，鼓勵婦女重返職場，還有最高提供200萬元的「微型創業鳳凰」計畫，提供女性朋友創業諮詢與輔導服務，這些都是很棒的計畫，「一定要讓更多人知道」。

「能幫助別人相當開心」，另名資深志工說，擔任就服志工不僅可面對多元的民眾，更能透過互動提升談話技巧與同理心，是一種非常好的學習體驗，且每年分署都會安排專業的勞動與就業服務領域特殊訓練，志工會比一般人更懂勞動法規、勞工權益保障與失業給付申請流程，朋友都很喜歡跟他請教相關問題。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，10日起招募熱血志工，希望號召更多有愛心、喜愛助人的民眾加入志工團隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署今年預計招募10名志工成員，將於雲嘉南分署（台南市官田區工業路40號），提供民眾引導及簡易諮詢服務，歡迎積極主動、具有服務熱忱、喜愛助人的民眾報名，報名網址:https://pse.is/5scgyc，詳情可至分署官網「最新消息」專區查詢。

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