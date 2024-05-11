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2024「媽媽桃」行銷中壢區慈惠堂展開　感恩母娘守護桃園

▲2024「媽媽桃」行銷中壢區慈惠堂展開

▲桃園在地媽媽桃，獻給母娘。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024「媽媽桃」宣傳活動，11日於中壢區慈惠堂展開。市長張善政表示，媽媽桃也是水蜜桃，因種植在復興區山上且多半為泰雅族婦女種植，加上盛產期鄰近五月的母親節，因此得名「媽媽桃」；本次媽媽桃行銷與主祀瑤池金母的中壢慈惠堂合作，用最在地的媽媽桃供奉母娘，感恩母娘守護桃園。

▲2024「媽媽桃」行銷中壢區慈惠堂展開

▲2024「媽媽桃」行銷中壢區慈惠堂展開。（圖／農業局提供）

活動開始前，張市長和議長邱奕勝等人士，由中壢慈惠堂堂主陳燦宏陪同，先到中壢慈惠堂參香，祈求市民安康，隨後與現場攤商互動，並親自試吃媽媽桃並提到，媽媽桃皮薄、鮮嫩多汁、口感特別香甜，在母親節是最能傳達孝心的應景好禮，鼓勵大家多多支持。

復興區長蘇佐璽表示，媽媽桃的故事與中壢慈惠堂瑤池金母的形象相互映襯。他指出，復興區的男性工作人口多數因為生活必需而遠離家鄉，種植媽媽桃的工作便成了女性的重擔，母親要上山種水蜜桃，並想辦法將水蜜桃行銷出去，非常辛勞，媽媽桃不只獻給所有偉大母親們，也應感謝在背後默默付出的父親們。

▲2024「媽媽桃」行銷中壢區慈惠堂展開

市府農業局表示，中壢慈惠堂廟前廣場展售媽媽桃活動將持續至5月12日，同時，5月11日至5月15日連續五天在遠東SOGO百貨中壢店1樓廣場販售媽媽桃，母親節就帶媽媽來買媽媽桃。5月13日起在桃園市政府府前廣場的媽媽桃展售活動也會接力啟動，日日直送最新鮮的媽媽桃到消費者手中。不方便現場購買的朋友，也可以透過復興區農會網路訂購媽媽桃。

包括立法委員委呂玉玲、議長邱奕勝、市議員王仙蓮、陳瑛、陳治文、彭俊豪、黃崇真、劉曾玉春、謝美英、蘇偉恩、中壢區慈惠堂堂主陳燦宏、市府農業局長陳冠義、婦幼局長杜慈容、果菜公司董事長呂淑真、中壢區長李日強、復興區長蘇佐璽均一同出席。

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