搶鮮要快！拉拉山媽媽桃線上賣　第一、二批預購皆已售罄

▲拉拉山媽媽桃線上賣，第一、二批預購皆已售罄。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

因應疫情，桃園復興區媽媽桃行銷策略，今年採以網路為主、實體通路為輔，並結合產地農遊小旅行，鼓勵民眾踴躍透過網路訂購團購。市府農業局21日舉行「媽媽桃行銷線上」活動，邀請市長鄭文燦直播連線復興區農會及產地部落聯合行銷「媽媽桃」，預估今年產量達4萬9,000盒的「媽媽桃」，目前已銷售8,000盒，想吃民眾要買要快。

▲▼「媽媽桃行銷線上」活動。（圖／市府提供）

鄭市長指出，復興區拉拉山媽媽桃是桃園特色農產品牌之一，由部落泰雅媽媽們悉心照料，粉嫩鮮甜且香氣四溢，今年產量回穩，產量約可達4萬9,000盒，媽媽桃由爺亨部落先出貨，接下來由華陵部落、哈嘎灣部落、高義部落、砂崙子部落接棒出貨，目前媽媽桃官網第一、二批預購皆已售罄，市府將持續分階段行銷，盼媽媽桃能早日銷售一空。

而農會今年主動向農民採購，以3Q品質為消費者把關，顆顆有機且有在地履歷認證，品質相當優良。今年販售通路多元，不僅與全國農漁會系統、農金資網絡銷售平台及農會銷售網路合作行銷，亦規劃於5月23日、24日台北花博市集、5月30日、31日台北希望廣場、6至7月桃園市府前廣場等地，進行實體通路展售，且全台48家楓康超市實體店舖也提供團購服務，民眾購買擁有多元選擇。

另外，市府農業局6月、7月將推出「原民風情農遊趣」、「原民知性樂桃趣」等季節限定媽媽桃農遊小旅行，民眾亦可規劃小烏來、角板山、溪口吊橋、羅浮溫泉區等農事觀光小旅遊，旅遊同時親自前往當地挑選購買。包括市議員陳美梅、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、復興區農會總幹事曾庭筠及各產地部落理事長均一同參與直播活動。

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