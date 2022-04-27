桃園「媽媽桃」盛產　首波早鳥預購10天銷售逾千盒

▲2022媽媽桃推廣活動。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區拉拉山的「媽媽桃」，於每年5月左右進入盛產期，市長鄭文燦27日出席「2022媽媽桃推廣」記者會表示，今年初氣候條件良好，預估媽媽桃將會是大豐收。4月首波早鳥預購活動，不到10天銷售逾千盒，後續除了有第二波網路預購活動，並舉辦系列實體展售會，希望締造銷售佳績，增加拉拉山農民的收益。

鄭文燦說，媽媽桃又稱5月桃，是桃園的特色水果之一，在泰雅族部落媽媽細心栽種下，水蜜桃果實鮮甜、味美多汁，值得消費者品嚐。由於媽媽桃保存、運送不易，市府大力支持各項行銷活動，並透過低溫宅配，結合網路及實體銷售等方式，希望減輕果農的庫存壓力，尤其母親節將至，媽媽桃禮盒也非常適合用來表達對媽媽的孝心。

今年因氣候條件良好，預估媽媽桃將會是大豐收，4月推出媽媽桃首波預購早鳥優惠，消費者只要購買20盒以上現折2,000元，還可參加抽獎，不到10天上千盒媽媽桃禮盒即銷售一空。後續除了還有第二波預購活動，市府也與農會合作舉辦多場實體展售會，5月9日至5月27日在市府府前廣場、5月14、15日在復興區枕頭山商圈、5月14、15日及5月28、29日在愛買商場桃園店、5月21、22日在台北希望廣場等，希望透過網路及實體展售會多管道行銷，邀請更多消費者品嚐媽媽桃的美味。

包括市議員李柏坊、林志強、陳美梅、陳治文、簡志偉、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、原民局主秘馬佳均、桃園區公所主秘周政毅、桃園市農會總幹事周宗維、新屋區農會總幹事葉時詮、黑貓宅急便專案經理柳俊松、桃園市砂崙子部落產業發展協會理事長林梅英、桃園市拉拉山上巴陵形象商圈發展協會理事長回瀾?誒宥等均一同出席活動。