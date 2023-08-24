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大型K他命製毒廠藏洗衣場　檢警抄上千公斤...4毒梟裁定聲押

▲桃園地檢署今年5月指揮刑事局、桃園市警局與龍潭警分局等單位，在平鎮區某洗衣場內暗藏K他命製毒工場，員警現場查出大批K他命半成品與原料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署今年5月指揮刑事局、桃園市警局與龍潭警分局等單位，在平鎮區某洗衣場內暗藏K他命製毒工場，員警現場查出大批K他命半成品與原料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方今年3月接獲情資指稱，平鎮區某洗衣場暗藏製毒工廠，報請桃園地檢署指揮偵辦，桃檢於5月間指揮警政署刑事局、桃園市警局與龍潭警分局單位持搜索票搜查平鎮區某處洗衣場，當場查獲第三級毒品K他命成品、半成品與原料上千公斤，第四級毒品先驅原料、製毒原料、機具等證物，現場查獲朱姓、張姓與杜姓男子，隨後又查獲幕後金主黃姓男子等4人，依違反毒品危害防制條例向桃園地院聲請羈押獲准。

桃園地檢署指出，桃園警方今年3月報請指揮偵辦，位於平鎮工業區附近某洗衣場暗藏大型製毒工廠，檢察官李佳紜於指揮內政部警政署刑事警察局、桃園市政府警察局等單位搜證，同年5月突檢搜索拘提，查獲某洗衣場暗藏大型K他命製毒工廠。

▲桃園檢警今年5月在平鎮工業區附近某洗衣場內查獲製毒工廠，現場查獲K他命成品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警今年5月在平鎮工業區附近某洗衣場內查獲製毒工廠，現場查獲K他命成品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方現場查獲製毒師傅朱姓男子、製毒共犯張姓與杜姓男子等3人，並追查出幕後金主黃姓男子等人，現場共查獲三級毒品K他命成品9.5公斤、半成品1242公斤、第四級毒品先驅原料「N-Boc，三級丁氧羰基去甲基愷他命」45公斤及製毒原料、製毒機具等證物，將涉案4人向桃園地院聲請羈押獲准。

▲桃園檢警今年5月在平鎮工業區附近某洗衣場內查獲製毒工廠，現場查獲K他命成品與原料等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警今年5月在平鎮工業區附近某洗衣場內查獲製毒工廠，現場查獲K他命成品與原料等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢察官考量此案查獲三級與四級毒品成品、半成品數量多達上千公斤，同時現場查扣之製毒化學原料、器具等物品均有害人體健康、危及保管人員安全之風險，屬於易生危險之物，於偵查終結前依刑事訴訟法、毒品危害防制條例、檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法等規定，已先行聲請法院裁定沒收銷燬與依檢察官職權核發命令取樣後銷燬。

桃園地檢署強調，毒品戕害國人身心甚鉅，近年來施用K他命毒品更有年齡層逐年下降趨勢，嚴重殘害國人生命健康，桃檢重申打擊毒品犯罪之決心，亦呼籲國人切勿輕易以身試法。

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