滷肉飯便當快100元！他見「餐盒1變化」傻了　一票嘆：不如吃超商

▲不少人對外食價格上漲很有感。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

近年來物價居高不下，許多便當價格已經破百，對外食族來說是不小的負擔。近來也有一名網友指出，在台北市買了一個滷肉飯便當，結果配菜很少，且餐盒容量也非常小，感覺尺寸越來越薄，沒想到一份竟要價將近100元，讓他相當震驚。不少人也有感，「不如吃超商」、「有些便當盒還會墊高」。

原PO在PTT發文表示，最近在台北市買了一個滷肉飯便當，打開一看發現白飯上有些許滷肉醬汁，配菜則是滷蛋、高麗菜和筍絲，看起來份量沒有很多，不過這份卻將近100元。

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原PO也注意到，餐盒其實不深，簡單測量僅有4公分，根本裝不了多少飯菜，也質疑現在的餐盒是不是越做越扁，「這是變相漲價嗎？」

▲原PO好奇，餐盒是不是越做越扁？（圖／翻攝自PTT）



文章掀起討論，網友紛紛表示，「你真富有，一百塊也買得下手」、「還敢活在台北市啊」、「縮水式通貨膨脹」、「無主菜便當100？經濟真的好好」、「滷肉也太少，蓋滿收100勉強算還行」、「這便當好好笑，兩個我都吃不飽」、「還不如吃超商」。

也有網友直言，「丼飯也很多碗公是碗底墊高的，很騙」、「跟你說啦，買那種標準方形便當盒被動手腳的機率還是比較低」、「像那種圓形的，底部被墊高都有可能」、「你沒有減掉底部被墊高的部分」、「之前發現常吃的便當盒縮小了一點」。