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網紅信義區「撒錢」險釀災　游淑慧一早問警察局長：活動合法嗎？

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市信義區昨晚有網紅發起「撒錢」活動，據了解，活動以噴鈔槍隨機噴灑大把千元鈔票，現場因此聚集千人，最終導致警車遭到包圍，甚或傳出多人被推擠跌倒事件。對此，台北市議員游淑慧今（11日）表示，她一大早就忍不住傳訊問信義分局，這樣的活動合法嗎？安全嗎？有申請集會活動嗎？信義分局事先掌握多少？

▲網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在北市信義區舉辦撒錢活動，現場爆發嚴重推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

▲網紅「Mr.R（R哥）」10日晚間在台北市信義區舉辦「撒錢」活動，現場爆發推擠。（圖／翻攝自Mr.R IG／民眾提供）

網紅「Mr.R（R哥）」昨晚在台北市信義區發起「撒錢」活動，他以自帶的噴鈔槍隨機發送大把千元鈔，此舉也吸引了3000千人圍觀瘋搶，連到場關注的警車都受到包圍。然而，活動期間傳出有輕微踩踏事件發生，雖然警方未接獲民眾受傷送醫的消息，但仍然讓人捏了一把冷汗。

針對此事，游淑慧感慨，只有她覺得很危險嗎？「一大早就忍不住傳訊問信義分局，這樣的活動合法嗎？安全嗎？有申請集會活動嗎？信義分局事先掌握多少？」

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／國民黨提供）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／國民黨提供）

游淑慧質疑，主辦方有作任何安全維護或投保活動責任險嗎？她提到，或許主辦方覺得Just for fun……，只是好玩有趣吸流量。

不過，游淑慧強調，只要活動造成任何人的受傷，都不是有講幾句警語就能負責的。「發個2萬、10萬……，都比不上人家的安全寶貴。」游淑慧表示，主辦方說還是會繼續發，「可以啊，要發就好好發，安全發」。

游淑慧直指，不管是集會申請、保險、場地，需要幫忙，台北市警局都很樂意幫忙。

最後，游淑慧呼籲，大家在參加這類活動時，先看看前後左右，主辦方有沒有做好安全維護，不要為了一點小錢，就拿自己的安全換他人的流量。

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撒錢台北市信義區游淑慧

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