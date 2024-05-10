▲桃園機場捷運日運量激增，藍營議員要求速增購列車

▲市議員黃婉如表示，機捷日運量激增需儘速增購列車。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會10日進行桃園航空城公司、桃園大眾捷運公司工作報告，國民黨團市議員針對桃捷日運量已於今年3月突破11萬人次，班次、車輛勢必無法負荷日益增加的旅客，要求桃捷盡速採購列車車廂，縮短班距，方便民眾搭乘。

市議員黃敬平、張碩芳、陳韋曄、錢龍、陳美梅、黃婉如、張桂綿、李柏坊、林政賢、徐其萬、周玉琴等人表示，疫情解封加上112年7月起陸續推出「TPASS通勤定期票」，桃捷運量顯著持續成長，112年平均日運量為9萬210人次/日，相較111年（4萬7039人次/日）成長92%，亦相較疫情前108年（76,610人次/日）成長18%。113年3月平均日運量更突破11萬人次。

▲市議員張碩芳關切桃園捷運日運量激增，得加速採購列車車廂。（圖／市議會國民黨團提供）

國民黨市議員關切，機場第三航廈及機場捷運A14站預計於115年完工，預期總旅運量將大幅增加，且機場入出境旅客搭乘機場捷運日均運量將超過6萬人次以上，現有的運能將難以應對未來的需求。要求增加班次及列車數量，以縮短班距，方便旅客搭乘。

桃捷總經理莊英震表示，有關機場捷運增購列車案，市府與交通部取得共識，整體電聯車採購案將分階段進行，第一階段以6列直達車、4列普通車共10列電聯車為採購目標，桃捷公司辦理電聯車增購10列車案，初估經費約需60億，目前已向各電聯車製造廠商詢價，待取得實際報價後作為預算編列參考，有關桃園市財力分級補助直達車經費，由中央補助直達車84%購車經費，實際負擔比例中央及市府各約50%，預計決標後3年，增購列車可望加入營運行列。

至於桃園航空城公司質詢焦點，則是111年盈餘2561萬6530元， 112年決算數，卻由盈轉虧，累積負債1億5764萬115元，主要是市府終止亞洲．矽谷創新研發中心計畫，認列損失費用金額為1億7079萬餘元，包含直接成本及間接費用。

國民黨市議員表示，桃園航空城公司為總體財政紀律及節省公帑，以達財務停損目的解約，希望解約後調整開發方式，因市府握有土地所有權，為將來創造更大收益。

桃園航空城公司總經理洪秀寬答詢指出，已於113年5月7日上網公告「亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案」，113年第四季提出相關招商策略建議規劃。