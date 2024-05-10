機捷日運量突破11萬人次　藍營議員要求增購列車縮短班距

▲桃園市議員張桂綿今天在市議會上針對機捷日運量突破日11萬人次，未來班次、車輛勢必無法負荷質詢桃園捷運公司。（圖／翻攝自桃園市議會官網直播）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情後桃園機場捷運旅客運量激增，單日突破11萬人次，多名國民黨籍市議員今（10）日在桃園市議會桃園大眾捷運公司工作報告提出質詢，未來班次、車輛勢必無法負荷日益增加旅客，桃捷應盡速採購列車車廂、縮短班距，以服務更多旅客；桃捷總經理莊英震回覆，有關機捷增購列車案，市府已與交通部取得共識將分階段進行，第一階段以6列直達車、4列普通車共10列電聯車為採購目標，初估經費約需60億元，如果順利決標，預計決標後3年，增購列車可望加入營運行列。

桃園市議會今天進行桃園航空城公司、桃園大眾捷運公司工作報告，其中針對機場捷運部分，市議員黃敬平、張碩芳、陳韋曄、錢龍、陳美梅、黃婉如、張桂綿、李柏坊、林政賢、徐其萬、周玉琴先後發言，疫情解封後，去年7月起陸續推出「TPASS通勤定期票」，桃捷運量顯著成長，去年平均日運量為9萬210人次，相較前年（4萬7039人次/日）成長約92%，亦相較疫情前2019年（76,610人次/日）成長18%，今年3月平均日運量更突破日運量11萬人次。

▲桃園市議員黃敬平在市議會上相桃捷公司提出質詢。（圖／翻攝自桃園市議會官網直播）

桃園機場第三航廈、機場捷運A14站預計於2026年完工，預期總旅運量將大幅增加，機場入出境旅客搭乘機場捷運日均運量將超過6萬人次，現有運能將難以應對未來需求，因此市議員要求機捷增加班次與列車數量，透過縮短班距提升運能，以方便旅客搭乘。

桃捷公司總經理莊英震回覆，針對機場捷運增購列車案，市府與交通部已取得共識，整體電聯車採購案將分階段進行。第一階段以6列直達車、4列普通車共計10列電聯車為採購目標，桃捷辦理電聯車增購10列車案，初估經費約需60億元，目前已向各電聯車製造廠商詢價，待取得實際報價後作為預算編列參考，至於桃園市財力分級補助直達車經費，由中央補助直達車84%購車經費，實際負擔比例中央及市府各約50%，預計決標後3年，增購列車可望加入營運行列。

▲桃園市議會多名議員在市議會上希望機捷公司盡速增購列車以增加運能。（資料照／桃園捷運公司提供）

此外，市議員也關心桃園航空城公司工作報告，2022年盈餘2561萬6530元， 2023年決算數卻由盈轉虧，累積負債為1億5764萬115元，主因市府終止亞洲矽谷創新研發中心計畫，認列損失費用金額為1億7079萬餘元，其中包括直接成本及間接費用。

市議員們認為，桃園航空城公司為總體財政紀律及節省公帑，以達財務停損目解約，希望解約後調整開發方式，市府握有土地所有權，可為將來創造更大收益。

桃園航空城公司總經理洪秀寬回覆，桃園航空城公司已於今年5月7日上網公告「亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案」，今年第四季可提出相關招商策略與建議規劃。